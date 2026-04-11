West Ham hạ gục Wolves và “nhường” vị trí rớt hạng cho Tottenham

West Ham đã thoát khỏi khu vực xuống hạng Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 12 với chiến thắng 4-0 trước Wolves tại sân vận động London, một kết quả cũng đã đẩy Tottenham xuống nhóm 3 đội cuối bảng.

Đội bóng của Nuno Espirito Santo đã dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Konstantinos Mavropanos trong hiệp một tại sân vận động London. Valentin Castellanos lập cú đúp trong hiệp 2 để đảm bảo chiến thắng cho West Ham. Mavropanos ấn định chiến thắng đậm đà với bàn thắng thứ 2 của cá nhân trong trận đấu ở những phút cuối trận. Một sự trớ trêu khi cựu hậu vệ Arsenal lại góp phần đẩy đối thủ truyền kiếp của CLB cũ là Tottenham đến gần hơn với nguy cơ xuống hạng.

West Ham vươn lên vị trí thứ 17, nhiều hơn 2 điểm so với vị trí thứ 18 của Tottenham. Đây là lần đầu tiên Tottenham nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng kể từ tháng 8-2015. Tuy nhiên, Gà trống có thể thoát khỏi khu vực xuống hạng nếu giành chiến thắng trước Sunderland trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Roberto De Zerbi vào Chủ nhật. Đội bóng nổi tiếng phía bắc London còn 7 trận đấu để trụ hạng, tránh phải chơi ở giải hạng 2 lần đầu tiên kể từ mùa giải 1977-1978.

West Ham tưởng chừng như sẽ xuống hạng sau trận thua trên sân nhà trước Nottingham Forest hồi tháng 1. Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng khiến họ không thắng trong 10 trận, và kém khu vực an toàn đến 7 điểm. Tuy nhiên, 5 chiến thắng trong 11 trận kể từ đó, cùng với sự sa sút rõ rệt của Tottenham, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện ở cuối bảng xếp hạng. “Tất cả chúng ta đều xứng đáng với một buổi tối như thế này, đặc biệt là người hâm mộ của chúng tôi. Sân vận động London hôm nay thật tuyệt vời, tràn đầy năng lượng”, HLV Nuno nói. “Hiệp một rất khó khăn. Chúng tôi không tìm được khoảng trống, trận đấu không diễn ra trôi chảy. Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã thực sự cải thiện”.

“Cách chúng tôi làm đã chứng minh cho chính mình rằng chúng tôi không thể bỏ cuộc. Đó là tinh thần đồng đội ngay từ đầu. Chúng tôi vẫn đang trong cuộc chiến. Tôi nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hôm nay chúng tôi đã tiến một bước lớn, điều quan trọng đối với chúng tôi, nhưng không có gì thay đổi”.

