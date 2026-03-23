Tottenham thất bại trong bài kiểm tra khắc nghiệt trước Forest

Tottenham đã phải chịu thất bại nặng nề 3-0 trước đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng Nottingham Forest khi không thể đáp ứng được lời kêu gọi từ đông đảo người hâm mộ.

Awoniyi (Nottingham Forest) ấn định tỷ số 3-0 ở phút 87

Đội vô địch Europa League năm ngoái đang đối mặt với viễn cảnh ác mộng xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977 nếu họ không thể ngăn chặn sự sa sút nghiêm trọng của mình. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Igor Tudor, Tottenham bước vào trận đấu tại Sân vận động Tottenham Hotspur mà không có chiến thắng nào ở Premier League kể từ cuối tháng 12. Nhưng họ đã được tiếp thêm động lực bởi trận hòa 1-1 với Liverpool tuần trước và chiến thắng 3-2 giữa tuần trước Atletico Madrid (mặc dù thua chung cuộc 5-7) ở Champions League.

Hàng ngàn người đã xếp hàng dọc các con phố để cổ vũ đội bóng trước trận đấu quan trọng ở phía bắc London và bầu không khí trên sân vô cùng sôi động khi trận đấu sắp bắt đầu. Các nhóm người hâm mộ đã lập ra một sáng kiến ​​trước trận đấu có tên "Show Up, Sing Up, Stay Up", kêu gọi người hâm mộ tập hợp. Pháo hoa được bắn lên và một nhóm người hâm mộ hô vang tên cựu HLV Mauricio Pochettino trước khi xe buýt chở đội bóng được chào đón bằng những tiếng hô "Cố lên Spurs" khi khói trắng và xanh bao phủ không trung. Thông điệp từ đội trưởng Cristian Romero trên màn hình sân vận động viết: "Chúng ta sẽ chiến đấu vì tất cả, cùng nhau".

Forest tỏ ra nguy hiểm hơn trong những phút đầu nhưng Tottenham đã ổn định lại và bắt đầu kiểm soát bóng phần lớn thời gian, với cú đánh đầu chệch khung thành của Richarlison. Nhưng Forest đã vươn lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ giải lao khi tiền đạo người Brazil Igor Jesus đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Neco Williams.

Khi hiệp đấu trôi qua, các CĐV chủ nhà trong số 61.519 khán giả ngày càng trở nên căng thẳng. Và họ đã chết lặng khi Morgan Gibbs-White, mục tiêu của Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, ghi bàn ở phút 62 từ đường chuyền của Callum Hudson-Odoi.

Tudor đã thực hiện một số thay đổi hàng tấn công, đưa Randal Kolo Muani và Xavi Simons vào sân, nhưng không mang lại hiệu quả. Cuối cùng, cầu thủ dự bị Taiwo Awoniyi đã làm tăng thêm nỗi khổ cho Tottenham với một bàn thắng muộn. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò Vitor Pereira vượt lên hạng 16, trong khi Tottenham hiện đứng thứ 17, chỉ còn cách nhóm đèn đỏ 1 điểm.

Tia hy vọng duy nhất của Tottenham vào Chủ nhật là trận thua 0-2 của West Ham trước Aston Villa. Nếu West Ham thắng, Tottenham đã rơi xuống nhóm đèn đỏ rồi.

