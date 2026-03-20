Iraola: “Man.United của Carrick là đội mạnh nhất Premier League vào lúc này”

HLV của Bournemouth, Andoni Iraola cho rằng Man.United dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick là đội bóng mạnh nhất Premier League ở thời điểm này. Bournemouth sẽ tiếp đón Quỷ đỏ ở trận đấu sớm nhất vòng 31 vào thứ Sáu.

HLV Andoni Iraola tin rằng Bournemouth của ông không dễ tìm được kết quả tốt trước Man.United của Michael Carrick.

Dưới thời Carrick, người tiếp quản đội bóng vào tháng 1, Man.United chỉ thua một trong 9 trận đấu gần nhất tại Premier League - thắng 7 và hòa 1. Đội chủ sân Old Trafford thật sự hồi sinh dưới thời cựu tiền vệ nổi tiếng của họ, hiện đang vững chắc ở vị trí thứ 3 và tràn trề cơ hội giành một suất trở lại Champions League mùa giải tới.

Khi được hỏi về viễn cảnh đối đầu với Man.United, sau trận hòa 4-4 đầy hấp dẫn ở lượt đi vào giữa tháng 12 khi Ruben Amorim còn dẫn dắt, Iraola nói: “Chúng tôi sẽ phải chơi rất tốt nếu muốn có được một trận hòa, bởi vì họ đang chơi rất hay. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất, nếu không muốn nói là mạnh nhất hiện nay ở giải đấu, vì vậy tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Họ đang chơi rất tốt. Không chỉ là kết quả”.

“Đối với tôi, họ đang chơi chắc chắn hơn, bởi vì họ vẫn có mối đe dọa tương tự trong tấn công, họ ghi được nhiều bàn thắng, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng bây giờ họ còn tốt hơn về mặt phòng ngự. Họ không để thủng lưới nhiều bàn. Về cơ bản, họ không để cho đối thủ nhiều cơ hội. Và có lẽ sự cải thiện mạnh mẽ về điểm số, về tinh thần - đến từ sự chắc chắn trong phòng ngự này”.

Nhận định riêng của mình về Carrick, Iraola nói: “Kết quả mà họ đạt được rất đáng chú ý. Tôi không biết anh ấy nhiều về mặt cá nhân, nhưng tôi thích cách anh ấy nói chuyện, cách anh ấy cư xử và cách anh ấy đặt lợi ích của đội lên hàng đầu. Và đội đang chơi rất tốt. Tôi nghĩ họ đang làm rất tốt. Mọi thứ trông thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi có vấn đề là phải đối đầu với họ vào ngày mai, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra một số điểm yếu nếu họ có, nhưng tôi thực sự rất vui vì anh ấy đang làm tốt như vậy”.

Sau khi có 16 pha kiến ​​tạo trong mùa giải này trước Aston Villa, đội trưởng Man.United, Bruno Fernandes chỉ còn thiếu 4 pha kiến ​​tạo nữa để san bằng kỷ lục Premier League, và nhạc trưởng người Bồ Đào Nha sẽ hướng đến việc gia tăng thành tích của mình vào thứ Sáu. Tiền vệ tấn công này sẽ được hỗ trợ bởi hàng công gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Amad Diallo, trong khi Benjamin Sesko có thể sẽ phải tìm cách tạo dấu ấn từ băng ghế dự bị một lần nữa.

Nhưng Carrick vẫn còn những mối quan tâm. Quỷ đỏ vẫn chưa thể sử dụng sự phục vụ của các trung vệ Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, và cầu thủ chạy cánh Patrick Dorgu do chấn thương. Dự kiến ​​bộ 4 này sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 4, nhưng Carrick đặc biệt không chắc chắn liệu hậu vệ De Ligt có trở lại thi đấu mùa này hay không khi anh đang vật lộn với chấn thương lưng phức tạp. Trung vệ 26 tuổi này chưa thi đấu kể từ ngày 30-11 trong trận gặp Crystal Palace.

Khi được hỏi liệu ngôi sao người Hà Lan có khả năng thi đấu trong phần còn lại của mùa giải hay không, Carrick nói: “Thực lòng, rất khó để nói vì quá trình hồi phục đã kéo dài quá lâu. Đó là một trong những vấn đề về lưng mà đôi khi bạn nghĩ mọi thứ ổn rồi, nhưng đột nhiên lại không ổn nữa. Chúng tôi chỉ đang kiên nhẫn và theo dõi tình hình. Tôi không cố giấu giếm điều gì cả. Hiện tại chúng tôi thực sự chưa biết nên cần phải chờ xem sao”.

VIỆT TÙNG