Arsenal chạm tay vào chức vô địch khi bỏ xa Man.City 9 điểm

Sau khi Arsenal giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Everton, đội xếp thứ 2 là Man.City chỉ hòa 1-1 với West Ham vài giờ sau đó. Khoảng cách dẫn đầu được nới rộng lên 9 điểm trong một ngày có thể mang tính quyết định đối với nỗ lực giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004 của Pháo thủ.

Arsenal thắng 2-0 trước Everton vào ngày thần đồng 16 tuổi Max Dowman trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League.

Arsenal đã củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vô địch Premier League vào ngày thần đồng 16 tuổi Max Dowman ghi một bàn thắng solo tuyệt vời, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Premier League. Ở tuổi 16 và 73 ngày, cậu đã thay đổi cục diện trận đấu sau khi vào sân trong hiệp 2, trong lần ra sân thứ 3 tại Premier League - một mùa giải đột phá giúp cậu trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League.

Chính quả tạt bóng từ cánh phải của Dowman đã tạo ra tình huống lộn xộn, khiến bóng bật ra trước khung thành và Viktor Gyokeres đã dứt điểm cận thành ghi bàn ở phút 89. Sau đó, ở phút thứ 7 của thời gian bù giờ, Dowman nhận bóng ở giữa sân sau khi một quả phạt góc được phá ra, anh rê bóng qua 2 cầu thủ và bứt tốc ghi bàn vào lưới trống. Thủ môn Jordan Pickford của Everton khi đó đã bị mắc kẹt ở phía trên sân khi dâng cao tham gia quả phạt góc để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

“Đó là một khoảnh khắc phi thường”, HLV Mikel Arteta của Arsenal phát biểu trong cuộc họp báo. “Trước trận đấu, chúng tôi đã nói về việc thi đấu với khát khao chiến thắng không ngừng nghỉ trong từng pha bóng và phải có niềm tin rằng chúng ta sẽ tìm ra cách để làm được điều đó. Và nỗ lực, phẩm chất, sự cống hiến của các cầu thủ thật tuyệt vời. Và rồi kết quả lại đến theo cách mà có lẽ không ai trong chúng ta ngờ tới. Và đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chúng ta đã cùng nhau trải qua tại Emirates”.

Konstantinos Mavropanos ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho West Ham trước Man.City và giúp đội bóng cũ Arsenal tiến gần danh hiệu.

Chiến thắng dù nhọc nhằn nhưng quý giá, đặc biệt khi chính Man.City sau đó mang đến cú hích lớn cho Arsenal. Tham vọng vô địch của Man.City tan thành mây khói sau trận hòa 1-1 trên sân của West Ham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, khiến họ giờ kém đội đầu bảng Arsenal đến 9 điểm. Chính cựu cầu thủ của Arsenal, Konstantinos Mavropanos đã ghi bàn gỡ hòa cho West Ham sau khi Bernardo Silva đưa Man.City dẫn trước. Đoàn quân của Pep Guardiola dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, nhưng bản thân năng lực chiến thắng giảm sút khiến hy vọng của họ trở nên quá mờ nhạt.

Ở phía bên kia London, Chelsea đã thua Newcastle 0-1 nhờ bàn thắng ở phút 18 của Anthony Gordon. Chelsea vẫn giữ vị trí thứ 5 nhưng có thể bị vượt qua bởi Liverpool, đội bóng sẽ tiếp đón Tottenham đang gặp khó khăn vào Chủ nhật.

Ở các diễn biến khác. Sunderland, một tân binh nhưng dường như đã an toàn khỏi xuống hạng, đang chật vật ở cuối mùa giải sau trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân nhà - lần này là trước Brighton với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất là một pha lập công kỳ lạ, khi cú tạt bóng không tốt của Yankuba Minteh từ đường biên ngang bằng cách nào đó lại đi vào lưới ở cột gần ở phút 58 tại sân Stadium of Light. Sunderland chưa từng thua trên sân nhà cho đến trận thua trước Liverpool vào ngày 11-2. Kể từ đó, họ đã thua Fulham và giờ là Brighton.

Burnley đang cạn kiệt thời gian và hy vọng ở Ngoại hạng Anh. Trận hòa 0-0 trên sân nhà với Bournemouth hôm thứ Bảy khiến Burnley, đội bóng đứng áp chót hiện cách vị trí an toàn 8 điểm khi chỉ còn 8 trận đấu nữa trong mùa giải này. Vừa thăng hạng trở lại, nhưng Burnley chỉ thắng 4 trong 30 trận đấu ở Premier League mùa giải này.

