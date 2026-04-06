Bernardo Silva rời Man.City và mùa hè này

Trợ lý HLV của Man.City, Pep Lijnders đã đưa ra lời ám chỉ mạnh mẽ nhất cho đến nay rằng tiền vệ Bernardo Silva sẽ rời sân Etihad vào cuối mùa giải, bằng câu nói “mọi câu chuyện hay đều có hồi kết”.

Trợ lý Pep Lijnders ám chỉ mạnh mẽ rằng Bernardo Silva sẽ rời Man.City vào cuối mùa giải.

Hợp đồng của Silva tại sân Etihad sẽ hết hạn vào tháng 6. Cầu thủ kỳ cựu người Bồ Đào Nha đã nhiều lần nói “tôi biết mình sẽ làm gì” khi được hỏi về tương lai của mình, nhưng vẫn chưa chính thức làm rõ kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, Lijnders dường như đã xác nhận sự ra đi của Silva vào mùa hè. “Mọi câu chuyện hay đều có hồi kết”, Lijnders nói. “Tôi hy vọng Silva tận hưởng những tháng cuối cùng - chỉ còn 6 tuần nữa - và có một lời chia tay tốt đẹp. Anh ấy cũng xứng đáng nhận được tất cả sự quan tâm đó”.

Ngôi sao 31 tuổi là trụ cột trong kỷ nguyên Pep Guardiola, giành được 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League 2023, 2 FA Cúp, 5 Cúp Liên đoàn và FIFA Club World Cup kể từ khi gia nhập từ Monaco vào năm 2017 với mức phí được báo cáo là 43,5 triệu bảng. Vào mùa hè, giữa những đồn đây là mùa giai cuối cùng ở sân Etihad, Silva đã được đích thân Guardiola trao cho chiếc băng đội trưởng đầy vinh dự.

Silva đã có hơn 450 lần ra sân cho Man.City. Nổi tiếng với sự linh hoạt về chiến thuật, kỹ thuật xuất sắc và tinh thần làm việc không mệt mỏi, tiền vệ này là cầu thủ được lựa chọn nhiều nhất trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Guardiola. Man.City cũng được cho là đang nhắm đến các tiền vệ khác trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm Elliot Anderson và Sandro Tonali, nhưng Lijnders khẳng định việc thay thế Silva gần như là bất khả thi.

“Bernardo Silva là độc nhất vô nhị. Cách anh ấy kiểm soát trận đấu, cách anh ấy di chuyển, cách anh ấy nhận bóng, cách anh ấy dẫn dắt, cách anh ấy nhìn ra các giải pháp… Tất cả những điều đó”, Lijnders nói. “Bạn không bao giờ có thể thay thế một cầu thủ bằng một cầu thủ cùng loại vì họ không tồn tại. Bạn chỉ có thể tìm kiếm những gì cần thiết để cùng phát triển với đội bóng, một người có thể phù hợp với đội hình chính. Và sau đó, bạn hy vọng, với học viện của chúng tôi, với những cầu thủ trẻ mà chúng tôi đã mua, họ cũng có thể tiến bộ ở các vị trí tiền vệ”.

Về phần mình, Silva không hề thiếu sự lựa chọn một điểm đến mới. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã được liên hệ chuyển đến Saudi Arabia giàu có, và nếu vẫn quyết tâm thi đấu đỉnh cao thì CLB thời thơ ấu Benfica, Juventus, Galatasaray và đặc biệt là Barcelona, một gã khồng lồ Tây Ban Nha và đã có nhiều năm thể hiện rõ sự quan tâm.

PHI SƠN