Leeds đánh bại West Ham để vào bán kết FA Cup kể từ năm 1987

Leeds United đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn trong thời gian bù giờ hiệp 2 và trải qua 2 phen hú vía trong hiệp phụ, trước khi đánh bại West Ham trong loạt sút luân lưu để vào bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1987.

Leeds United vào bán kết FA Cup lần đầu tiên sau 39 năm và sẽ gặp Chelsea.

Mateus Fernandes và Axel Disasi ghi bàn ở phút 93 và 96, giúp West Ham gỡ hòa 2-2 tại sân vận động London và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ - nơi 2 bàn thắng của West Ham bị từ chối vì lỗi việt vị - trước khi Leeds giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2. Trong loạt sút luân lưu, thủ môn Finlay Herrick, người có trận ra mắt cho West Ham, đã cản phá thành công quả phạt đền của Joel Piroe nhưng cuối cùng Leeds đã giành chiến thắng nhờ cú sút phạt đền quyết định của Pascal Struijk.

Leeds giành vé vào bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1987, khi họ bị Coventry đánh bại. “Ít nhất tôi cũng đủ lớn tuổi để được sinh ra vào thời điểm Leeds United lần cuối cùng vào bán kết FA Cup vào những năm 80”, HLV Daniel Farke của Leeds nói. “Đó là một trận đấu điên rồ”. Trong lễ bốc thăm sau đó, Leeds sẽ gặp Chelsea ở bán kết, tái hiện trận chung kết FA Cup năm 1970, trận đấu mà Chelsea đã giành chiến thắng sau trận đá lại.

Ở cặp bán kết còn lại, Man.City sẽ gặp đội bóng đang chơi ở Championship là Southampton - đội đã giành vé vào bán kết với chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Arsenal vào thứ Bảy, trong khi Man.City đánh bại Liverpool với tỷ số 4 bàn không gỡ. Đoàn quân của Pep Guardiola, đội 7 lần vô địch, chắc chắn được đánh giá cao cho một suất vào chơi trận chung kết mùa giải thứ 4 liên tiếp, sau khi lần lượt để thua Man.United và Crystal Palace kể từ chiến thắng gần nhất vào năm 2023.

Tuy nhiên, Southampton vẫn nuôi hy vọng tìm cách khơi lại ký ức về thành công năm 1976, với chiến thắng gây sốc trước Man.United trong trận chung kết FA Cup. Xuống hạng từ Premier League mùa trước, Southampton cũng đang hy vọng giành quyền thăng hạng thông qua vòng play-off Championship.

Các trận bán kết FA Cup sẽ diễn ra tại Wembley, vào cuối tuần ngày 25 và 26-4.

PHI SƠN