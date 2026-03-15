Tottenham trở lại Anfield: Ký ức vô địch và nỗi đau chấn thương của Isak

Tottenham sắp đến thăm Anfield trong bối cảnh Liverpool đang trải qua một mùa giải đầy nuối tiếc. Trận đấu này gợi nhớ hai kỷ niệm trái ngược: chiến thắng 5-1 mùa trước – trận đấu giúp Liverpool chính thức vô địch Premier League – và cuộc đối đầu tháng 12 tại London, nơi Alexander Isak tỏa sáng nhưng cũng phải trả giá đắt.

Liverpool và nỗi ám ảnh mang tên Alexander Isak

Khi Liverpool chi tới 450 triệu bảng cho cuộc đại tu đội hình mùa hè 2025, Alexander Isak là bản hợp đồng đắt giá nhất với giá 125 triệu bảng từ Newcastle. Và trong trận gặp Tottenham tháng 12 năm ngoái, người ta đã được thấy phiên bản Isak mà Liverpool mong đợi. Đón đường chuyền của Florian Wirtz (100 triệu bảng), tiền đạo người Thụy Điển kết thúc gọn gẽ, ghi bàn thứ hai sau 5 trận, khởi đầu cho những gì hứa hẹn sẽ bùng nổ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau cú dứt điểm, Micky van de Ven lao vào khiến Isak bị gãy chân. Đó là lần cuối cùng người ta thấy Isak thi đấu. Tính đến nay, Liverpool vẫn chưa thể có sự phục vụ của chân sút chủ lực trong phần còn lại của mùa giải.

Hệ quả thật khốc liệt. Các chân sút của Liverpool mới chỉ có 27 bàn tại Premier League mùa này – con số thấp hơn cả thành tích cá nhân của Mohamed Salah mùa trước (32 bàn). Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của Liverpool chỉ đạt 7,6%, tệ thứ sáu giải đấu. Trong khi đó, Isak mùa trước có tỷ lệ dứt điểm thành công 19%, và 21% mùa trước nữa.

Liverpool hiện đứng thứ 6, kém xa vị trí số 1 khi lần cuối tiếp đón Tottenham. Sự tụt dốc thật khó lý giải sau một kỳ chuyển nhượng kỷ lục. HLV Slot thừa nhận: "Bảng xếp hạng phản ánh công bằng những gì chúng tôi đã làm. Nếu mọi thứ bình thường hơn một chút, chúng tôi đã có nhiều điểm hơn, nhưng không thể nói chúng tôi đủ sức cạnh tranh với Arsenal."

Tottenham: Lịch sử đen tối và cuộc chiến trụ hạng

Nếu Liverpool tiếc nuối vì những "giá như", Tottenham đang sống trong cơn ác mộng có thật. Spurs vừa trải qua 6 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường – chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử 144 năm của CLB. HLV Igor Tudor, người được bổ nhiệm thay Thomas Frank, đã thua cả 4 trận đầu tiên, khởi đầu tồi tệ nhất của bất kỳ HLV nào trong lịch sử Tottenham.

Tình hình trở nên tồi tệ đến mức, khi bước vào trận gặp Liverpool, Spurs có thể rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Hiện tại, họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Họ là đội duy nhất tại Premier League chưa thắng trận nào trong năm 2026. Những con số thống kê càng làm rõ bức tranh ảm đạm: Kể từ đầu mùa trước, Tottenham chỉ thắng 18 trận tại Premier League – chỉ hơn Wolves (15) trong số các đội thường trực. Họ để thủng lưới 111 bàn, chỉ ít hơn West Ham (116) và Wolves (121). Chỉ số bàn thua dự kiến (xGA) 108,0 là tệ nhất giải.

Dù vậy, Tottenham vẫn có những hy vọng mong manh. Điều kỳ lạ là Spurs chơi tốt hơn trên sân khách mùa này, giành 19/29 điểm (66%) khi xa nhà – tỷ lệ cao thứ ba lịch sử Premier League (sau Ipswich Town 2024-25 và Crystal Palace 1997-98).

Trận đấu của những câu hỏi lớn

Với Liverpool, liệu họ có thể tìm lại cảm giác chiến thắng để nuôi hy vọng top 4? Hay nỗi ám ảnh về những bàn thua phút cuối (đã khiến họ mất 5 trận mùa này) lại tiếp tục ám ảnh? Với Tottenham, Igor Tudor có thể làm nên điều kỳ diệu để chấm dứt chuỗi thua lịch sử? Hay Spurs sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, khiến cuộc chiến trụ hạng trở nên hiện thực hơn bao giờ hết?

Anfield, nơi từng chứng kiến lễ đăng quang của Liverpool trước Tottenham, giờ đây sẽ là nhân chứng cho một cuộc chiến sinh tồn đầy khốc liệt. Với cả hai đội, đây không chỉ là 3 điểm, mà còn là câu trả lời cho những hoài nghi về tương lai. Dù vậy, Slot vẫn lạc quan: “Những gì chúng tôi đã làm ở đây thật đặc biệt… Dù đang khó khăn, đây vẫn là CLB tuyệt vời nhất để làm việc. Cơ sở vật chất, con người, CĐV – tất cả đều tuyệt vời. Ngay cả trong mùa giải như thế này, được làm việc ở đây vẫn là đặc quyền”.

Anfield là nơi Tottenham hiếm khi ca khúc khải hoàn. Liverpool chỉ thua 1 trong 31 trận sân nhà gần nhất trước Spurs (thắng 21, hòa 9), và bất bại 14 trận liên tiếp từ tháng 5-2011. Đây cũng là cặp đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League với 209 lần lưới rung.

Theo siêu máy tính Opta, Liverpool có 65,1% cơ hội chiến thắng, trong khi Spurs chỉ được dự đoán 16,1% và tỷ lệ hòa 18,8%.

Về mặt nhân sự, Richarlison – cựu sao Everton – có thành tích đối đầu Liverpool ấn tượng với 5 bàn sau 5 trận cho Spurs. Anh chỉ cần thêm một bàn hoặc kiến tạo để cán mốc 100 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại Premier League. Dominic Solanke, cựu tiền đạo Liverpool, cũng vừa ghi bàn 2 trận gần nhất.

Về phía Liverpool, Mohamed Salah vẫn là nỗi khiếp sợ với Spurs. Anh đã ghi 16 bàn vào lưới Tottenham trong sự nghiệp – thành tích cao nhất bên cạnh Man United. 12 trong số đó đến tại Premier League, chỉ kém kỷ lục của Alan Shearer (14 bàn).

HỒ VIỆT