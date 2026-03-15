Do hệ thống hay do Salah? Nguyên nhân sa sút phong độ của ngôi sao Liverpool

Mohamed Salah được xem là huyền thoại vĩ đại của Liverpool, nhưng mùa giải 2025-26 đang trở thành cơn ác mộng với “Vua Ai Cập”. Theo phân tích chi tiết từ Opta, phong độ của Salah giảm mạnh so với mùa trước – khi anh ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần sau 52 trận, góp công lớn giúp Liverpool vô địch Premier League dưới thời HLV Arne Slot. Salah từng chia sẻ: “Chiến thuật mới giúp tôi không phải phòng ngự nhiều, tôi chỉ tập trung tấn công và kết quả là những con số đã chứng minh”.

Tuy nhiên, sau 32 trận mùa này, Salah chỉ có 9 bàn thắng và 8 kiến tạo. Tỷ lệ bàn thắng không penalty mỗi 90 phút chỉ còn 0,24 – thấp nhất trong sự nghiệp tại Liverpool (thấp hơn cả mùa 2019-20 với 0,44). Số cú sút mỗi 90 phút giảm xuống 2,8 (thấp kỷ lục), tỷ lệ chuyển hóa cú sút không penalty chỉ 10% (thấp nhất từ khi gia nhập CLB năm 2017). Salah cũng ít chạm bóng trong vòng cấm hơn: 7,5 lần/90 phút (thấp nhất sự nghiệp), chiếm 15% tổng số chạm bóng (giảm từ 20% mùa trước). Ngược lại, anh chạm bóng nhiều hơn ở khu vực ngoài rìa vòng cấm (53%, tăng từ 44%).

Phân tích chiến thuật cho thấy Slot đã thay đổi lối chơi. Mùa trước, hệ thống giúp Salah giảm nhiệm vụ phòng ngự, tập trung dứt điểm. Mùa này, Liverpool chơi bóng với nhiều khối đội hình thấp hơn (26% so với 22%), ít khối cao hơn (20% so với 25%), khiến Salah bị đẩy xa khung thành. Bản đồ chạm bóng cho thấy anh di chuyển nhiều hơn ở khu vực giữa sân. Dẫn đến số pha rê bóng thành công chỉ 27,8% (thấp nhất sự nghiệp, trước đây chưa bao giờ dưới 39,3%). Anh còn tăng cường phòng ngự: tắc bóng 0,59 lần/90 phút (thứ hai cao nhất), chặn bóng 0,35 lần/90 phút (cao nhất).

Mối quan hệ với HLV Slot từng căng thẳng khi Salah bị loại khỏi đội hình chính tháng 12-2025. Anh phát biểu: “Mối quan hệ đột nhiên biến mất”. Nhưng sau AFCON, Salah đã trở lại với 4 bàn và 4 kiến tạo sau 12 trận, dù vẫn mờ nhạt ở trận thua Galatasaray tại Champions League (chỉ 1 chạm bóng trong vòng cấm sau 52 lần chạm tổng). Nhiều chuyên gia cho rằng HLV Slot đang thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt hơn, nhưng vô tình làm giảm không gian cho Salah dứt điểm.

Trên thực tế, Liverpool đã chiêu mộ Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Alexander Isak để giảm sự phụ thuộc vào Salah, nhưng điều này lại làm lộ rõ khoảng trống. So với mùa trước, tỷ lệ tạo cơ hội của Salah (xA) mỗi 90 phút vẫn giữ ở mức 0,28 (cao nhất sự nghiệp), nhưng cơ hội lớn giảm mạnh: chỉ 0,7 cơ hội lớn/90 phút. Nếu tiếp tục phong độ này, Salah khó đạt 36 lần góp công như mùa 2019-20 (mùa vô địch 99 điểm). Hơn nữa, ở tuổi 33, Salah đang đối mặt với nguy cơ mất chỗ đứng trong đội hình xuất phát nếu không cải thiện nhanh chóng.

Kết luận của Opta: sa sút đến từ cả hai phía. Salah giảm hiệu suất cá nhân (chuyển hóa thấp, rê bóng kém), trong khi hệ thống của Slot chưa tối ưu vị trí cho anh. Với các trận sắp tới trước Tottenham và Galatasaray, Slot cần điều chỉnh để đưa Salah lại gần khung thành hơn – có thể bằng cách kéo anh vào vị trí “số 9 ảo” hoặc tăng cường hỗ trợ từ các tân binh. Nếu Salah lấy lại phong độ, Liverpool vẫn có thể cạnh tranh top 4 và các cúp châu Âu. Ngược lại, mùa giải này có thể là dấu chấm than cho “Vua Ai Cập” ở tuổi 33, buộc CLB phải cân nhắc tương lai dài hạn của anh trong hợp đồng sắp hết hạn.

Những con số không nói dối, nhưng tương lai vẫn còn mở. Hệ thống Slot hay chính Salah? Câu trả lời sẽ nằm ở những trận đấu tới, và có lẽ là quyết định chiến lược của ban lãnh đạo Anfield trong kỳ chuyển nhượng hè.

HỒ VIỆT