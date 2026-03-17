Chelsea nhận một loạt án phạt vì vi phạm quy định tài chính

Chelsea đã bị phạt 10,75 triệu bảng, và bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ từ học viện ngay lập tức trong 9 tháng vì liên quan đến các vi phạm quy định của Premier League trong quá khứ. The Blues cũng bị cấm chuyển nhượng một năm, nhưng được hưởng án treo.

Chelsea cũng may mắn tránh được việc bị trừ điểm sau khi các chủ sở hữu mới đã tự thừa nhận vi phạm các quy định của Premier League, liên quan đến hơn 47 triệu bảng các khoản thanh toán không được tiết lộ được thực hiện dưới quyền sở hữu cũ Roman Abramovich. Premier League phát hiện ra rằng từ năm 2011 đến năm 2018, các khoản thanh toán không được tiết lộ bởi các bên thứ 3 có liên quan đến CLB đã được thực hiện cho các cầu thủ, các đại diện không đăng ký và các bên thứ 3 khác.

Ngoài ra, Premier League đánh giá rằng ngay cả khi các khoản thanh toán đã được ghi nhận đầy đủ trong các báo cáo tài chính trước đây, CLB cũng không vi phạm các quy định mới về lợi nhuận và tính bền vững (PSR).

Các biện pháp trừng phạt này liên quan đến thông tin được chia sẻ với Premier League bởi nhóm chủ sở hữu mới, dẫn đầu bởi doanh nhân người Mỹ, Todd Boehly sau khi họ tiếp quản CLB từ tỷ phú người Nga, Abramovich vào năm 2022. Premier League đã xem xét việc Chelsea “chủ động tự báo cáo, thừa nhận vi phạm và hợp tác đặc biệt” như những yếu tố giảm nhẹ trong việc xác định hình phạt mà Chelsea phải đối mặt.

Trong khi Chelsea cho biết trong một tuyên bố: “Ngay từ đầu quá trình, CLB đã xử lý những vấn đề này với sự nghiêm túc tối đa, hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan quản lý có liên quan. CLB hoan nghênh sự ghi nhận từ Premier League về ‘sự hợp tác đặc biệt’ và rằng ‘nếu không có những tiết lộ tự nguyện và hành động tự báo cáo đó, một số vi phạm quy định của Giải Ngoại hạng Anh có thể sẽ không bao giờ được giải đấu biết đến’…”.

Cũng liên quan đến thông tin mà các chủ sở hữu mới đã chia sẻ, Chelsea cũng bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cáo buộc 74 vi phạm các quy định của cơ quan quản lý này.

PHI SƠN