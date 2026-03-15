Guardiola: “Cuộc đua vô địch chưa kết thúc”

HLV Pep Guardiola vẫn cứng cỏi nói với Arsenal rằng cuộc đua vô địch Premier League “vẫn chưa kết thúc”, bất chấp việc Man.City của ông bị tụt lại 9 điểm sau trận hòa 1-1 trên sân West Ham vốn đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

HLV Pep Guardiola ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu vì bị cấm chỉ đạo

Chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Everton tại Emirates vào đầu ngày thứ Bảy đã giúp đội bóng của Mikel Arteta bỏ xa Man.City đến 10 điểm trên bảng xếp hạng, dù đã chơi nhiều hơn đội của Guardiola 2 trận. Nhưng với việc hòa 1-1 trên sân West Ham sau đó, trận hòa thứ 2 liên tiếp sau kết quả 2-2 trên sân nhà trước Nottingham Forest hồi đầu tháng, Man.City chỉ thu hẹp cách biệt xuống còn 9 điểm. Man.City vẫn còn một trận chưa đấu trong tay và sẽ tiếp đón Arsenal tại Etihad vào tháng tới, vì vậy Guardiola khẳng định rằng chức vô địch vẫn có thể giành được.

“Chưa kết thúc đâu. Chúng tôi chưa thua!”, Guardiola nhấn mạnh. “Mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục. Thật khó khăn nhưng chúng tôi còn một trận chưa đấu và đây là trận trên sân nhà gặp Arsenal. Tôi không nói rằng sẽ dễ dàng đánh bại họ nhưng vẫn còn hy vọng. Luôn luôn phải nỗ lực. Tôi không biết Arsenal đang chơi như thế nào vì tôi không xem các trận gần đây nhưng tôi thích một vài điều. Chín điểm cách biệt với Arsenal là rất nhiều nhưng chúng ta phải cố gắng đến cùng. Khi điều đó không thể xảy ra, chúng ta chúc mừng nhà vô địch, nhưng chúng ta không được bỏ cuộc”.

Mùa giải của Man.City đang đứng trước bờ vực sụp đổ do khoảng cách ngày càng lớn của Arsenal, và thất bại 0-3 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trước Real Madrid. Guardiola cho biết một phần nguyên nhân là do đội bóng của ông không tận dụng đủ cơ hội, bao gồm cả tiền đạo Erling Haaland - người chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 12 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng Guardiola nhấn mạnh Man.City cần Erling Haaland ghi bàn trở lại.

“Erling biết chúng tôi cần những bàn thắng của cậu ấy như thế nào”, Guardiola nói. “Chúng tôi cũng cần tạo ra nhiều cơ hội hơn cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đã có 3 đến 4 cơ hội tốt ngay đầu hiệp một mà không ghi bàn. Nhưng không chỉ là vấn đề của cậu ấy. Đó là vấn đề của tất cả các cầu thủ, tinh thần mà họ cảm nhận. Nhưng cậu ấy sẽ trở lại. Erling sẽ trở lại và có thể là sớm thôi. Chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi chơi rất tốt. Các cầu thủ cứ chơi hết mình cho đến khi không thể tiếp tục nữa”.

Guardiola ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu vì bị cấm chỉ đạo do nhận thẻ vàng trong trận gặp Newcastle cuối tuần trước, nhưng ông vẫn gọi điện cho trợ lý Pep Lijnders. Man.City dù kiểm soát bóng tới 93% trong 10 phút đầu tiên, một khoảng thời gian hoàn toàn một chiều khi họ thực hiện 94 đường chuyền so với 7 của West Ham. Tuy nhiên, họ không ghi được bàn thắng nào. Haaland đã ghi 11 bàn vào lưới West Ham, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác, nhưng ngay cả chuyến làm khách đến sân của đối thủ yêu thích cũng không thể chấm dứt chuỗi phong độ sa sút gần đây của anh.

“Chúng tôi đã không ghi đủ bàn thắng dù có đủ chất lượng để ghi bàn, và West Ham đã trừng phạt chúng tôi. Để vô địch Ngoại hạng Anh, bạn cần phải ổn định hơn. Trước đây, chúng tôi có sự ổn định để thắng liên tiếp, luôn tìm ra cách để giành chiến thắng. Trước đây, chúng tôi luôn tìm ra cách để thắng những trận đấu kiểu này. Mùa này, việc không ghi bàn dù tạo ra rất nhiều cơ hội khiến chúng tôi đã phải trả giá.... Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận lượt về với Real Madrid và cống hiến hết mình”.

