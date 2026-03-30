Cơn ác mộng chấn thương tiếp tục với Arsenal

Chấn thương của Martin Zubimendi làm sâu sắc hơn khủng hoảng nhân sự ở Arsenal.

Zubimendi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Serbia hôm thứ Sáu, nhưng chỉ 2 ngày sau, anh được xác nhận sẽ vắng mặt trong trận giao hữu với Ai Cập tại Barcelona vào thứ Ba. Cầu thủ 27 tuổi, người là một phần quan trọng trong hàng tiền vệ của Arsenal khi ra sân 44 lần trên mọi đấu trường - phải trở lại CLB vì đau đầu gối. “Để tránh mọi rủi ro và bảo vệ sức khỏe của cầu thủ, Zubimendi đã được loại khỏi đội tuyển. Đội ngũ y tế của Arsenal đã được thông báo đầy đủ về toàn bộ quá trình”, nhà vô địch Euro 2024 cho biết trong một tuyên bố.

Đây là một đợt nghỉ quốc tế nữa khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng đếm từng ngày. Arsenal sẽ thiếu vắng Eberechi Eze đang có phong độ cao trong vòng 6 tuần do chấn thương bắp chân, và cũng đang lo lắng về Noni Madueke, người phải rời sân với đầu gối băng bó sau trận hòa 1-1 của tuyển Anh với Uruguay hôm thứ Sáu. Declan Rice và Bukayo Saka rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Anh mà không thi đấu một phút nào. Hậu vệ cánh Jurrien Timber vắng mặt trong các trận đấu của Hà Lan, và Piero Hincapie cũng trở lại sớm hơn dự kiến. Trước đó, 2 trong số những cầu thủ có ảnh hưởng nhất của CLB đã không được triệu tập. Chỉ vài giờ sau thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, William Saliba đã rút khỏi đội tuyển Pháp do chấn thương mắt cá chân. Ngày hôm sau, Gabriel Magalhaes rút khỏi đội tuyển Brazil vì chấn thương đầu gối.

HLV Mikel Arteta và Giám đốc thể thao Andrea Berta đã nỗ lực xây dựng một đội hình có lẽ là mạnh nhất trong bóng đá Anh vào mùa hè năm ngoái để đảm bảo chấn thương không làm hỏng những kế hoạch đã được vạch ra kỹ lưỡng của họ. Nhưng điều đó có thể lặp lại. Sau thất bại trước Man.City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, HLV Mikel Arteta sẽ rất quyết tâm đưa đội bóng trở lại đúng hướng với trận tứ kết FA Cup gặp Southampton vào thứ Bảy. Họ cũng đang dẫn đầu Premier League với 9 điểm cách biệt, và cũng đã giành vé vào tứ kết Champions League.

LINH SƠN