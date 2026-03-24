Tottenham chia buồn đến HLV Tudor sau sự ra đi của cha ông

Hôm thứ Hai, Tottenham đã gửi lời “chia buồn sâu sắc” đến HLV tạm quyền Igor Tudor sau sự ra đi của cha ông. Điều này cũng làm gián đoạn những quyết định quan trọng khi Tottenham đối mặt với nguy cơ xuống hạng ngày càng gia tăng.

Tottenham đã gửi lời chia buồn đến HLV tạm quyền Igor Tudor sau sự ra đi của cha ông.

Vị HLV 47 tuổi người Croatia đã không tham gia các hoạt động truyền thông sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Nottingham Forest hôm Chủ nhật, khi được thông báo về sự mất mát của gia đình. Trợ lý Bruno Saltor đã thay mặt ông và từ chối cung cấp thêm chi tiết. “Tất cả mọi người tại Tottenham Hotspur đều vô cùng đau buồn khi nghe tin cha của Igor Tudor, ông Mario, đã qua đời”, tuyên bố của Tottenham cho biết. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Igor và gia đình ông trong thời gian vô cùng khó khăn này”.

Trong khi Juventus, CLB cũ của Tudor, cũng đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự cảm thông đối với cựu cầu thủ và HLV của họ: “Juventus sát cánh cùng Igor Tudor và gia đình ông trong thời điểm khó khăn này. Juventus chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của cha ông”.

Spurs đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng, không có trận đấu nào trong 3 tuần tới do kỳ nghỉ quốc tế và việc bị loại khỏi các giải đấu cúp. Họ sẽ trở lại thi đấu trên sân khách gặp Sunderland vào ngày 12-4. Tuy nhiên, Tottenham phải đối mặt với quyết định quan trọng khi nguy cơ xuống hạng ngày càng gia tăng, bao gồm tương lai của Tudor chỉ vài tuần sau khi ông nhậm chức.

Tottenham chỉ hơn 1 điểm và một bậc so với khu vực xuống hạng.

Spurs, đội bóng đã thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh gần nửa thế kỷ qua, sụp đổ với thất bại 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng Nottingham Forest trên sân nhà hôm Chủ nhật. Thất bại này kéo dài chuỗi trận không thắng của Tottenham tại Ngoại hạng Anh lên 13 trận, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn 1 điểm và một bậc so với West Ham, đội bóng đang nằm trong khu vực xuống hạng.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Deloitte, Tottenham là CLB giàu thứ 9 trên thế giới, điều này càng làm nổi bật tình cảnh khó khăn hiện tại của họ. Ban lãnh đạo CLB hiện phải đưa ra một quyết định lớn trong thời gian tới. Liệu họ sẽ giữ nguyên đội hình hay thay đổi để tránh khỏi một lần xuống hạng đáng xấu hổ và gây sốc đầu tiên kể từ năm 1977.

Tottenham chỉ giành được 30 điểm sau 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tính theo cách tính hiện đại là 3 điểm cho một trận thắng, đây là số điểm thấp nhất của họ ở giai đoạn này của một mùa giải, cùng với mùa giải 1914-1915. Trong đó, Tudor đã thua 5 trong 7 trận dẫn dắt đội bóng ở tất cả các giải đấu kể từ khi thay thế Thomas Frank.

Cựu tiền vệ Tottenham, Danny Murphy cho rằng việc Tudor ở lại là “bất khả thi” và tin rằng nhà vô địch Europa League sẽ phải chấp nhận rủi ro. “Tôi nghĩ rằng rất khó khăn cho các cầu thủ khi thi đấu trong một môi trường chán nản và độc hại như vậy”, anh nói với BBC. “Cách duy nhất để thay đổi là hoặc thắng trận, điều mà họ không làm được, hoặc thay đổi HLV, điều mà người hâm mộ muốn. Nếu họ giữ ông ấy lại, thì đó là 5 trận liên tiếp không thắng. Một người mới đến, giành được một chiến thắng, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Tôi nghĩ đó là một rủi ro đáng để chấp nhận và tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận”.

VIỆT TÙNG