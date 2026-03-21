Salah vắng mặt trong trận Liverpool quyết chiến Brighton

Mohamed Salah sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách của Liverpool đến Brighton vào thứ Bảy do chấn thương cơ - một cú sốc lớn đối với HLV Arne Slot khi ông đang nỗ lực giành một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Mohamed Salah rời sân sớm trong chiến thắng Galatasaray 4-0

Tiền đạo người Ai Cập đã phải rời sân Anfield hôm thứ Tư sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Galatasaray, một kết quả giúp họ tiến vào tứ kết Champions League mùa này. Thực tế, Salah khởi đầu trận đấu không suôn sẻ khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Sau đó anh sút hỏng quả phạt đền… Nhưng Salah đã ghi một siêu phẩm với cú sút xoáy vào góc lưới. Anh đã chuyền bóng chính xác cho Hugo Ekitiké ghi bàn, anh cũng góp công trong bàn còn lại khi bắt vô lê cực nhanh khiến thủ thành J.Muso phải đấm bóng giải nguy, để Ryan Gravenberch đá bồi vào góc lưới.

Salah đang có phong độ cao, đã ghi bàn trong ba trong bốn trận đá chính gần đây nhất sau một thời gian tịt ngòi. "Điều này thật bất thường," Slot nói hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Do đó, tôi nghĩ bạn có thể đoán được kết quả. Vì vậy, cậu ấy sẽ không thể ra sân vào ngày mai".

Slot không đưa ra khung thời gian cụ thể cho sự hồi phục của Salah. "Điều tốt cho Liverpool và cho chúng tôi là chúng tôi sẽ bước vào loạt trận quốc tế. Điều đáng tiếc cho Ai Cập là cậu ấy không thể đến đó. Chúng tôi cũng hy vọng với những gì Mo Salah đã thể hiện trong quá khứ rằng cậu ấy có thể hồi phục nhanh hơn những cầu thủ khác trong những tình huống tương tự vì Salah chăm sóc cơ thể rất tốt. Lịch sử đã chứng minh rằng cậu ấy có thể trở lại sớm hơn một số người khác. Nhưng chỉ còn hai tuần nữa là chúng ta sẽ thi đấu trở lại, vì vậy hãy hy vọng rằng trong khoảng thời gian đó cậu ấy có thể trở lại".

Nhà đương kim vô địch Liverpool đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội xếp thứ tư Aston Villa 2 điểm, với 5 đội dẫn đầu chắc chắn sẽ giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. Họ sẽ đối đầu với Manchester City ở tứ kết FA Cup vào ngày 4-4.

HLV Arne Slot khẳng định Liverpool được tiếp thêm sức mạnh từ chiến thắng hủy diệt Galatasaray và quả quyết toàn đội phải duy trì phong độ như trận thắng 4-0 đó. Màn trình diễn ấn tượng của Liverpool tại Anfield đã giúp Slot có chút thời gian để thở, nhưng ông biết rằng họ không được phép mất tập trung trong cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa giải tới. "Chúng ta phải cố gắng tìm kiếm sự ổn định. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải này, rất nhiều lần chúng ta tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác mà không tận dụng được hết khả năng".

HOÀNG HÀ