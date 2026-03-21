Man.United bị Bournemouth cầm hòa khi Maguire nhận thẻ đỏ

Bruno Fernandes ghi một bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo, nhưng Harry Maguire đánh dấu sự trở lại đội tuyển Anh bằng một tấm thẻ đỏ khiến Man.United hòa 2-2 trên sân Bournemouth ở Ngoại hạng Anh hôm thứ Sáu.

Hai đội đã hòa nhau 4-4 đầy kịch tính trong lần gặp nhau gần nhất vào tháng 12, và lẽ ra tỷ số cũng tương tự trong trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn này. Man.United có nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp một nhưng thủ thành Djordje Petrovic có những pha cứu thua xuất sắc cản phá cú sút của Fernandes và Amad Diallo. Thay vào đó, cả 4 bàn thắng đều được ghi trong vòng 20 phút của hiệp 2.

Fernandes bình tĩnh ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 61 sau khi Matheus Cunha bị Alex Jimenez phạm lỗi. Chỉ 6 phút sau, đội khách cho rằng cần được hưởng một quả phạt đền khác khi Diallo ngã xuống dưới sức ép của Adrien Truffert, nhưng trọng tài Stuart Attwell cho trận đấu tiếp tục và Bournemouth thực hiện phản công nhanh để gỡ hòa, với pha lập công của Ryan Christie. Phút 71, Man.United đã tái lập thế dẫn trước khi quả phạt góc xoáy vào trong của Fernandes đã bị James Hill đánh đầu phản lưới nhà, dưới áp lực từ Maguire ở cột dọc xa.

Alex Scott sút bóng trúng xà ngang khung thành Man.United khi Bournemouth lại tìm cách đáp trả ngay lập tức, và họ cuối cùng đã giành được một điểm xứng đáng. Trong ngày Maguire được triệu tập trở lại đội tuyển Anh lần đầu tiên kể từ tháng 9-2024, anh đã bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi kéo ngã Evanilson khi cầu thủ người Brazil đang tiến gần khung thành. Junior Kroupi thực hiện quả phạt đền và đánh lừa Senne Lammens, ghi bàn thắng thứ 9 tại Premier League trong mùa giải đầu tiên ấn tượng của anh ở Anh.

Bournemouth dâng cao tấn công để cố gắng tận dụng lợi thế hơn người trong 20 phút cuối trận. Nhưng họ chỉ có thể hài lòng với việc kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải đấu lên 11 trận. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận hòa liên tiếp của Bournemouth không giúp ích gì cho cơ hội tham dự cúp châu Âu mùa giải tới khi họ đang đứng ở vị trí thứ 10. “Tôi hài lòng với màn trình diễn - đó luôn là một điểm số tốt khi bạn đối đầu với Man.United”, HLV Andoni Iraola của Bournemouth nói. “Nhưng nhìn tổng thể, đó là 5 trận hòa liên tiếp. Nó không mang lại nhiều lợi thế trên bảng xếp hạng. Có lẽ, đặc biệt là vào cuối trận, chúng tôi đang tìm kiếm một chiến thắng”.

Trong khi đó, hành trình trở lại Champions League của thầy trò HLV Michael Carrick đã bị chững lại. Man.United, đội bỏ lỡ Champions League trong 2 mùa giải gần đây, vẫn giữ vị trí thứ 3 tại Premier League và nới rộng khoảng cách với Chelsea, đội xếp thứ 6, lên 7 điểm. Một vị trí trong tốp 5 gần như chắc chắn sẽ đảm bảo suất tham dự Champions League nhờ phong độ mạnh mẽ của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu mùa giải này.

Đội trưởng Fernandes không giấu được sự thất vọng khi không giành được 3 điểm trọn vẹn, đặc biệt đặt câu hỏi về quyết định không cho hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi với Amad: “Tôi nghĩ chúng tôi lẽ ra đã có thể dẫn trước 2-0, rồi lại để thủng lưới, không được hưởng quả phạt đền, và sau đó lại bị phạt đền, trong tình huống gần giống như Amad. Một quả được tính là phạt đền, quả kia thì không. Tôi biết trọng tài khó có thể cho 2 quả phạt đền trong cùng một trận đấu cho cùng một đội, nhưng điều tôi không hiểu là tại sao VAR lại không can thiệp”.

Fernandes cũng cảm thấy Man.United đã làm đủ để giành chiến thắng: “Tôi thất vọng hơn vì tôi nghĩ chúng tôi đã làm đủ để có được 3 điểm. Chúng tôi đã có cơ hội dẫn trước 3-1 và từ tình huống đó, chúng tôi lại để thủng lưới thêm một bàn nữa. Rõ ràng, hôm nay chúng tôi đã phải chịu đựng, phải chạy nhiều hơn một chút và cuối cùng chúng tôi cũng có được một điểm. Không phải mọi thứ đều tiêu cực từ trận đấu, vì vậy chúng tôi đã có được điều gì đó từ nó”.

VIỆT TÙNG