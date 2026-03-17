Arsenal vs Man City và sự khác biệt lớn nhất: Sử dụng cầu thủ dự bị

Arsenal đã thể hiện xuất sắc ở nhiều khía cạnh mùa này, nhưng cách họ sử dụng các cầu thủ dự bị có thể là yếu tố quan trọng nhất giúp họ bứt phá trước Manchester City trên ngôi đầu bảng.

Trong 74 phút đầu của chiến thắng trước Everton tối thứ Bảy, Arsenal hầu như không cho thấy dấu hiệu nào về việc họ sẽ tìm được bàn thắng quyết định. Áp lực ngày càng gia tăng khi đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trong tấn công và đôi lúc may mắn ở hàng thủ, những lo ngại bắt đầu xuất hiện – như thường lệ trong các trận đấu của Arsenal gần đây – rằng đây có thể là một cú trượt chân tai hại.

Everton đã tạo ra những cơ hội tốt hơn và còn dứt điểm trúng cột dọc. Họ dẫn trước về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Bất chấp việc Arsenal kiểm soát bóng vượt trội và có tới 8 quả phạt góc, đội đầu bảng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng trống. Eberechi Eze là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía "Pháo thủ", nhưng 6 trong 7 cú sút của anh đều đến từ ngoài vòng cấm.

Vào thời điểm đó, Man City đang bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng. Một kết quả mất điểm của Arsenal ở trận này đồng nghĩa với cơ hội để Man City, sau đó trong ngày, rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm, với một trận chưa đấu và cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad vẫn còn ở phía trước.

Sự thật là họ không cần phải lo lắng vì Man City đã bị West Ham cầm hòa, nhưng vào thời điểm chỉ còn 15 phút thi đấu tại Emirates, sự căng thẳng chắc chắn đang bao trùm.

Thật bất ngờ, HLV Mikel Arteta đã quyết định tung vào sân Max Dowman, cầu thủ 16 tuổi mới chỉ có lần thứ ba ra sân tại Premier League, khi đội nhà đang cần bàn thắng. Đây là một quyết định táo bạo từ một người từng bị chỉ trích là quá thận trọng, quá ngại rủi ro. Hơn nữa, động thái này diễn ra bất chấp sự nguy hiểm từ Everton, đặc biệt là các pha phản công, và ông đã rút trụ cột Zubimendi khỏi vị trí tiền vệ đang mỏng.

Nó có thể đã phản tác dụng. Ai có thể biết được một cậu bé vẫn đang học trung học sẽ đối mặt với áp lực của trận đấu này ra sao, khi 60.000 fan Arsenal ngày càng lo lắng trên khán đài? Nhưng nó đã chứng minh là một quyết định thiên tài. Đầu tiên, quả tạt của Dowman – một đường chuyền khá may rủi từ vị trí bên cánh phải – đã dụ thủ môn Jordan Pickford ra xa khung hình, để rồi Viktor Gyökeres mở tỷ số trong khung thành trống.

Sau đó, Dowman bứt tốc sau một quả phạt góc của Everton, dẫn bóng tới 61,3 mét trước khi ghi bàn, phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại Premier League. Ở tuổi 16 năm 73 ngày, cậu đã phá kỷ lục cũ tới 197 ngày. Đây cũng là pha dẫn bóng dài thứ sáu trước khi ghi bàn tại Premier League kể từ khi dữ liệu được ghi nhận (mùa 2015-16).

Dowman xứng đáng giành được những ánh hào quang, nhưng quyết định táo bạo của Arteta cũng đáng được ghi nhận. Các bàn thắng muộn từ những cầu thủ dự bị như Dowman và Gyökeres đã nối dài thêm những con số ấn tượng của Arsenal về đóng góp từ cầu thủ dự bị mùa này.

Arsenal dẫn đầu Premier League về cả số bàn thắng (11) và kiến tạo (10) đến từ cầu thủ dự bị. Tổng cộng 21 đóng góp của họ nhiều hơn ít nhất 7 lần so với bất kỳ CLB nào khác. Tính riêng các bàn thắng được ghi hoặc kiến tạo bởi cầu thủ dự bị, Arsenal cũng dẫn đầu với 16 lần.

Những đóng góp này mang về cho Arsenal 8 điểm mùa này. Một số đội khác có số điểm nhiều hơn từ các cầu thủ dự bị, nhưng điều quan trọng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ, Man City, lại có thành tích tồi tệ hơn nhiều.

Trên thực tế, Man City mới chỉ ghi được đúng 1 bàn từ cầu thủ dự bị mùa này, thấp nhất giải đấu. Đó là bàn ấn định tỷ số 4-0 ở vòng mở màn. Nhóm dự bị cũng chỉ có 1 kiến tạo từ dự bị, mang về vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi đó, Arsenal có một "băng ghế dự bị" chất lượng với những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Không thể nói rằng Man City thiếu chiều sâu đội hình. Trong trận hòa West Ham cuối tuần qua, họ đã tung vào sân Rayan Cherki, Doku, Phil Foden và Tijjani Reijnders – bốn cầu thủ tấn công đẳng cấp. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola dường như không thể tạo ra ảnh hưởng từ những sự thay đổi của mình.

Điều này chưa thực sự thành vấn đề cho đến hai tuần gần đây, khi Man City liên tiếp mất điểm trước Nottingham Forest và West Ham. Giờ đây, khi đã kém Arsenal 9 điểm, việc các cầu thủ dự bị không thể tạo ra khác biệt có thể là sai lầm chết người trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Arsenal đang tiến gần đến kỷ lục về số lần đóng góp từ dự bị trong một mùa giải. Và trong kỷ nguyên mà các cầu thủ vào sân từ ghế dự đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, cách sử dụng họ của Mikel Arteta có thể là sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đua vô địch Premier League 2025-26.

HỒ VIỆT