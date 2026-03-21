Tottenham chuẩn bị cho trận 'chung kết' với Nottingham Forest

Igor Tudor cuối cùng cũng tìm thấy chiến thắng trên băng huấn luyện Tottenham khi Gà trống đánh bại Atletico Madrid 3-2, dù bị loại khỏi Champions League. HLV người Italy hy vong họ sẽ mang tinh thần đó vào trận chiến với Forest.

Pedro Porro vui mừng trước bầu không khí chiến thắng ở Gà trống

Tottenham đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng sẽ có trận đấu quan trọng với Nottingham Forest, đội bóng cũng đang chật vật ở top cuối, khi cuộc chiến trụ hạng Premier League lên đến đỉnh điểm.

Hậu vệ Pedro Porro của Tottenham thừa nhận trận đấu với Nottingham Forest vào Chủ nhật sẽ giống như một trận chung kết khi cả hai đội đều cố gắng thoát khỏi vũng lầy xuống hạng. Đội bóng đang khủng hoảng của Igor Tudor chỉ hơn Forest ở vị trí thứ 17 đúng 1 điểm, khiến họ không còn chỗ cho sai lầm khi đoàn quân của Vitor Pereira đến phía bắc London.

Tottenham sẽ rơi vào khu vực xuống hạng nếu họ thua Forest và West Ham (hạng 18) giành chiến thắng trước Aston Villa vào Chủ nhật. Chỉ còn tám trận đấu nữa để tránh nỗi nhục nhã khi phải chơi ở giải hạng hai lần đầu tiên kể từ mùa giải 1977-78, Tottenham có thể tự tin sau màn trình diễn tốt nhất trong nhiều tuần qua với chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid vào thứ Tư.

Kết quả đó vẫn chưa đủ để cứu vãn chiến dịch Champions League khi họ bị loại với tổng tỷ số 7-5, nhưng Porro đã nhìn thấy những dấu hiệu trong trận đấu với Atletico - và trận hòa với Liverpool cuối tuần trước - cho thấy Tottenham đã tìm lại được nhịp điệu đúng lúc.

"Điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin cho trận đấu sẽ giống như một trận chung kết vào Chủ nhật. Thành thật mà nói, chúng tôi đã có một số trận đấu tệ ở Premier League, nhưng trận đấu gần nhất với Liverpool, chúng tôi đã giành được một trận hòa, vì vậy chúng tôi đang lấy lại được cảm giác tốt," Porro nói. "Thật khó khăn, không dễ dàng vì không ai muốn ở trong tình thế này vào thời điểm này".

Chuỗi 12 trận không thắng hiện tại của Tottenham ở giải đấu là tệ nhất kể từ năm 1935, trong khi Forest chưa thắng trong bảy trận đấu gần nhất ở giải đấu hàng đầu.

HOÀNG HÀ