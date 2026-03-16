Liverpool lại để thủng lưới bàn thua muộn trong trận hòa 1-1 với Tottenham

Tiền vệ Dominik Szoboszlai cho biết Liverpool “nên hài lòng với Conference League” nếu phong độ đáng thất vọng của họ tiếp tục, và nói thêm rằng cảm thấy “chán nản” sau khi đội bóng của mình để thủng lưới bàn thua muộn trong trận hòa 1-1 với Tottenham.

Liverpool tiếp tục phong độ đáng thất vọng khi để thủng lưới bàn thua muộn trong trận hòa Tottenham 1-1.

Szoboszlai đã giúp đội chủ nhà dẫn trước từ sớm tại Anfield với một cú sút phạt tuyệt đẹp ở phút 18. Nhưng thay vì tiếp đà hưng phấn để ghi thêm bàn thắng, Liverpool đã để thủng lưới một bàn thua muộn khác. Cầu thủ dự bị Randal Kolo Muani đã vượt qua Virgil van Dijk và chuyền bóng cho Richarlison, để tuyển thủ Brazil dứt điểm tung lưới người đồng đội Alisson Becker, khiến HLV tạm quyền Igor Tudor ăn mừng cuồng nhiệt chạy ra khỏi khu vực kỹ thuật khi giành được điểm số đầu tiên sau 5 trận đấu.

Trái ngược là cảm giác ngao ngán của các cầu thủ Liverpool. Đó là một kết quả đáng thất vọng nữa đối với đội bóng của HLV Arne Slot, những người đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, sau thất bại của Chelsea và Aston Villa. Những tiếng la ó cũng vang lên khắp Anfield sau tiếng còi mãn trận, đã cho thấy rõ sự bất mãn tăng cao trước một màn trình diễn kém cỏi khác của một đội cho đến lúc này vẫn mang tư cách nhà vô địch Anh.

“Đó là một sự thất vọng lớn”, Szoboszlai nói với Sky Sports. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không có gì để nói. Lại một lần nữa, ở phút cuối cùng, tôi không biết đã bao nhiêu lần trong mùa giải này rồi. Chúng ta phải tỉnh dậy. Tôi cảm thấy chán nản. Chúng ta phải tỉnh táo lại vì nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta chỉ nên hài lòng với việc xuống hạng ở Conference League thôi. Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ trong hiệp một chúng ta đã chơi rất tốt, kiểm soát toàn bộ trận đấu và họ hầu như không tạo ra cơ hội nào ngoài một hoặc hai pha đánh đầu. Trong hiệp hai, chúng ta đã không làm được điều tương tự. Chúng ta cần ngồi lại với nhau, vì đây là thời điểm khó khăn nhất, nhưng chúng ta phải đoàn kết”.

Richarlison giúp HLV tạm quyền Igor Tudor ăn mừng điểm số đầu tiên sau 5 trận đấu.

Tiếng còi mãn trận vang lên chiều Chủ nhật, trong khi người hâm mộ Liverpool la ó phản đối, nhiều cầu thủ trông như bị sốc khi rời sân. “Tôi không nghe thấy tiếng la ó, nhưng chúng tôi có thể hiểu được lý do”, Szoboszlai nói thêm. “Chúng tôi không thi đấu như mong đợi. Họ nên ủng hộ chúng tôi vì mùa giải trước chúng tôi đã vô địch 4 trận trước khi kết thúc mùa giải, mọi người đều vui mừng. Hãy ủng hộ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Vẫn còn thời gian để chứng tỏ chúng tôi khao khát điều đó đến mức nào, chúng ta phải đoàn kết và chiến đấu vì CLB”.

Đội bóng của Slot sẽ tìm cách lấy lại tinh thần trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray vào thứ Tư. Họ đang bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại 0-1 sau lượt đi. “Tôi có thể hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ vì điều này đã xảy ra quá nhiều lần, khi họ chứng kiến ​​đội chủ nhà không giành được điểm số như mong đợi do để thủng lưới những bàn thắng ở phút cuối”, Arne Slot nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Giờ đây, nhiệm vụ của chúng tôi là mang sự thất vọng đó đến trận đấu với Galatasaray vào thứ Tư và thể hiện một màn trình diễn ấn tượng”.

