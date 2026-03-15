Michael Carrick ngạc nhiên với phong độ của Morgan Rogers tại Aston Villa

Morgan Rogers (Aston Villa) và HLV Manchester United Michael Carrick

Michael Carrick đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Morgan Rogers trong thời gian cả hai cùng ở Middlesbrough, trước khi anh hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng đến Villa vào tháng 2-2024. Kể từ đó, cầu thủ 23 tuổi này đã trở thành một nhân vật quan trọng dưới thời Unai Emery tại Villa Park, ghi được 27 bàn thắng và 21 pha kiến ​​tạo trong 111 lần ra sân ở tất cả các giải đấu cho CLB. Rogers được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Villa mùa giải 2024-2025 và cũng đã có 12 lần khoác áo đội tuyển Anh, tiền vệ này dường như chắc chắn sẽ có một suất trong đội hình Tam Sư tham dự World Cup.

Và Carrick cho biết những thành tựu mà Rogers đạt được trong một thời gian ngắn đã khiến ông khá bất ngờ, nhưng ông rất vui khi thấy anh tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất. "Thật tuyệt vời khi thấy Morgan thi đấu tốt và duy trì phong độ đó trong một thời gian dài. Cậu ấy ký hợp đồng ban đầu vào tháng Giêng, và tôi thực sự không chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Đó là một bước tiến lớn đối với cậu ấy. Cậu ấy đã không thi đấu trong một thời gian dài ở Middlesbrough, vì vậy tôi cảm thấy cậu ấy cần được hỗ trợ nhiều hơn một chút. Nhưng ngay khi đến Aston Villa, cậu ấy đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một phần quan trọng của đội bóng và của đội tuyển Anh, đó là minh chứng cho sự thành công của cậu ấy”.

Và Rogers hy vọng sẽ tạo được ảnh hưởng tương tự như ở trận lượt đi, với cú đúp trong hiệp hai giúp Aston Villa giành chiến thắng 2-1 trước Manchester United của Ruben Amorim hồi tháng 12. Nhưng Villa sẽ phải đối đầu với một Manchester United đang hồi sinh, đội bóng đã phải chịu thất bại đầu tiên dưới thời Carrick ở trận đấu trước khi để thua 2-1 trước Newcastle United chỉ còn 10 người.

HLV Emery của Villa thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu, khi hai đội bằng điểm nhau ở Premier League, với Manchester United đứng thứ ba nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Emery nói: "Chúng tôi sẽ đối đầu với Manchester United vào Chủ nhật, và hiện tại họ đang rất tự tin. Họ mạnh trên sân nhà, họ chơi thứ bóng đá hay và họ có những cầu thủ rất giỏi. Đó thực sự là một thử thách rất lớn vào Chủ nhật".

"Nhưng phân tích vị trí của chúng tôi trên bảng xếp hạng, chúng tôi đang đứng thứ 4 với cùng số điểm là 51 như Manchester United, và họ đứng thứ 3. Chủ nhật là ngày thứ 30 và vẫn còn điểm để tranh giành, rất nhiều điểm để tranh giành. Vẫn còn những trận đấu phía trước, và chúng tôi rất, rất quyết tâm trong hai giải đấu mà chúng tôi đang tham gia".

