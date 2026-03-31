Mac Allister đối mặt bão chỉ trích khi đăng ảnh tri ân Real Madrid

Tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool trước đây từng được liên hệ chuyển đến Real Madrid và tuyển thủ Argentina hiện đã đăng ảnh mặc chiếc áo đấu biểu tượng của HLV người Pháp, Zinedine Zidane.

Mac Allister và chiếc áo số 5 của Zidane

Tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool đã đăng ảnh mặc chiếc áo đấu biểu tượng của Zinedine Zidane tại Real Madrid trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội. Cầu thủ người Argentina đã chia sẻ bức ảnh mặc chiếc áo số 5 nổi tiếng của HLV người Pháp giữa lúc có tin đồn chuyển nhượng anh đến với gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Mac Allister đã ghi bàn cho The Reds trong cả hai trận thắng gần nhất trước Los Blancos sau khi đội bóng của Arne Slot đánh bại đối thủ châu Âu trong cả hai chiến dịch vòng bảng Champions League gần đây. Tuy nhiên, CLB Madrid đã liên tục được liên hệ với tiền vệ này sau khi nhà vô địch World Cup nổi lên như một cầu thủ chủ chốt của Liverpool sau khi chuyển đến từ Brighton.

Liverpool đang ở thời điểm bước ngoặt dưới thời HLV người Hà Lan Arne Slot khi chiến thuật gia từng vô địch Premier League đang chịu áp lực phải cứu vãn mùa giải sau khi thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch. Slot cũng đối mặt với một kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng với nguy cơ mất Ibrahima Konate và Andy Robertson, cũng như Mohamed Salah, khi hợp đồng của họ hết hạn vào cuối mùa giải.

Ryan Gravenberch đã cam kết tương lai của mình tại Anfield nhưng những dấu hỏi vẫn còn đó đối với Dominik Szoboszlai và Mac Allister khi hai trụ cột còn lại ở hàng tiền vệ The Reds bước vào 18 tháng cuối hợp đồng tại Merseyside. Trên Instagram, Mac Allister đã chụp ảnh quay lưng về phía máy ảnh, mặc chiếc áo Zidane do chính anh thiết kế với số 5 nổi tiếng được in trên lưng, như một phần hoạt động của anh trong tháng 3.

Những bức ảnh khác bao gồm anh thi đấu với Galatasaray và tập luyện trong suốt tháng. Trước trận lượt đi với gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ, Mac Allister tiết lộ rằng chưa có cuộc đàm phán gia hạn nào diễn ra.

Ông nói: "Trước hết, tôi muốn chúc mừng Ryan [Gravenberch] vì điều đó thực sự tốt cho cậu ấy và cậu ấy xứng đáng với điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi trong mùa giải mà chúng tôi đã vô địch Ngoại hạng Anh, điều đó không hề dễ dàng chút nào. Vì vậy, xin chúc mừng cậu ấy. Về phần tôi, chúng tôi chưa đàm phán hợp đồng nhưng tôi không vội vàng và đó là sự thật".

Những tin đồn về việc Mac Allister chuyển đến Real Madrid đã xuất hiện thường xuyên kể từ khi anh tiếp tục phong độ xuất sắc từ Brighton đến Liverpool. Tuy nhiên, cha của anh, Carlos, trước đây đã phải lên tiếng bác bỏ những tin đồn xung quanh việc chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha. Ông từng nói với WinWinAllSports: "Điều tôi có thể nói lúc này là Alexis đang tập trung vào Liverpool và mùa giải hiện tại. Alexis rất hạnh phúc và cảm thấy rất thoải mái ở Liverpool".

HOÀNG HÀ