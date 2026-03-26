Casemiro đang có cơ hội sát cánh cùng Messi

CLB Inter Miami của Lionel Messi được nhắc đến trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Casemiro.

Casemiro đã tuyên bố vào tháng Giêng rằng anh sẽ rời Man.United khi hợp đồng với CLB Ngoại hạng Anh hết hạn vào ngày 30-6. Các nguồn tin tiết lộ với ESPN vào thời điểm đó rằng, ở tuổi 34, tuyển thủ Brazil vẫn cảm thấy mình có khả năng tiếp tục sự nghiệp ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, The Athletic gần đây và ESPN Brazi cũng vừa tiết lộ, Inter Miami của Lionel Messi và LA Galaxy nằm trong số các CLB đã liên hệ với Casemiro trong những ngày gần đây, mặc dù chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra. Trong khi Al Ittihad đang theo dõi sát sao tình hình và rất muốn thuyết phục cựu sao Real Madrid đến với giải vô địch Saudi Arabia.

Sự trở lại phong độ của Casemiro dưới thời HLV Michael Carrick đã dẫn đến những lời kêu gọi Man.United giữ chân tiền vệ người Brazil này sau khi mùa giải này kết thúc. Các cổ động viên của Quỷ đỏ đã hô vang “thêm một năm nữa” hướng về phía cầu thủ người Brazil sau khi anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa vào ngày 15-3. Trong khi, đồng đội Leny Yoro gần đây đã tiết lộ rằng các cầu thủ muốn CLB giữ chân Casemiro: “Mọi người đều muốn anh ấy ở lại, anh ấy là một cầu thủ thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Ngay cả trong phòng thay đồ, mỗi ngày, anh ấy đều có kinh nghiệm mà không ai khác trong đội có được. Anh ấy đã giành được mọi thứ, vì vậy điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều trong các trận đấu và cả ngoài sân cỏ”.

Man.United vẫn có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với Casemiro, mặc dù 2 bên đã đồng ý rằng cầu thủ sẽ ra đi vào mùa hè. Tuy nhiên, các nguồn tin cho ESPN biết khó có khả năng xảy ra sự thay đổi quyết định. Và, mặc dù Casemiro là một phần quan trọng trong sự hồi sinh dưới thời Carrick, HLV trưởng của Man.United cũng đã ám chỉ rằng quyết định sẽ không bị đảo ngược.

PHI SƠN