Liverpool đồng ý để Mohamed Salah chuyển nhượng tự do vào cuối mùa

Liverpool đồng ý để Mohamed Salah chuyển nhượng tự do cuối mùa

Mohamed Salah đã gây chấn động khi đạt được thỏa thuận với Liverpool để rời đi miễn phí vào cuối mùa giải. Liverpool sẽ cho phép Salah rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải hiện tại. Theo lời của Salah, Liverpool đã chấp nhận mong muốn của anh để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp sau 9 năm tại Anfield.

Thương vụ này sẽ giúp Liverpool tiết kiệm khoảng 400.000 bảng tiền lương mỗi tuần cho mùa giải tới, nhưng cũng có nghĩa là họ sẽ không nhận được phí chuyển nhượng cho tiền đạo này. Xác nhận việc ra đi, Salah nói: “Chào mọi người. Thật không may, ngày này đã đến. Đây là phần đầu tiên trong lời chia tay của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải. Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng tôi chưa bao giờ tưởng tượng CLB này, thành phố này, những con người này lại trở thành một phần sâu sắc trong cuộc sống của tôi đến vậy. Liverpool không chỉ là một CLB bóng đá. Đó là niềm đam mê, là lịch sử, là tinh thần. Tôi không thể diễn tả bằng lời cho bất kỳ ai không thuộc CLB này".

Trong thời gian thi đấu tại Merseyside, Salah đã giành được hai chức vô địch Premier League cùng với danh hiệu vô địch Champions League, FA Cup và hai cúp Carabao Cup, đồng thời anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba mọi thời đại của Liverpool.

“Chúng ta đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng, giành được những danh hiệu quan trọng nhất và cùng nhau chiến đấu vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã là một phần của CLB này trong suốt thời gian tôi ở đây, đặc biệt là các đồng đội cũ và hiện tại. Và đối với người hâm mộ, tôi không có đủ lời để diễn tả. Sự ủng hộ mà các bạn dành cho tôi trong thời điểm tốt nhất của sự nghiệp, và các bạn đã sát cánh bên tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn mang theo bên mình. Việc rời đi không bao giờ dễ dàng. Các bạn đã cho tôi những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi sẽ mãi là một phần của các bạn. CLB này sẽ luôn là nhà của tôi và gia đình tôi. Cảm ơn các bạn vì tất cả. Nhờ có các bạn, tôi sẽ không bao giờ bước đi một mình”.

Trong khi đó, một tuyên bố từ Liverpool xác nhận: “Mohamed Salah sẽ khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026. Tiền đạo này đã đạt được thỏa thuận với The Reds, theo đó anh sẽ khép lại chương 9 năm đáng nhớ tại Anfield. Salah bày tỏ mong muốn thông báo điều này cho người hâm mộ càng sớm càng tốt để minh bạch về tương lai của mình, xuất phát từ sự tôn trọng và lòng biết ơn của anh dành cho họ”.

HOÀNG HÀ