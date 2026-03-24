Tương lai của Pep Guardiola vẫn là ẩn số

Pep Guardiola là một thứ trí tuệ khác lạ trong bóng đá, nhưng như ông thú nhận. "Tôi chưa phải là trí tuệ nhân tạo", chiến lược gia người Catalan nói. "Tôi là con người và tôi có thể ăn mừng". Cảm xúc trong chiến thắng chung kết Carabao Cup đã thể hiện rõ khi chính ông bị phạt thẻ vì chạy ra khỏi khu vực kỹ thuật. Với sự khó đoán của Guardiola, việc tái tạo quá trình suy nghĩ của ông có lẽ còn vượt quá khả năng của cả AI.

Đánh bại Arsenal tại Wembley là một kết quả mà bản thân Guardiola cũng không ngờ tới. "Ngay cả tôi cũng không dám đặt một bảng Anh cho chiến thắng hôm nay", ông thừa nhận. Trong nhiều năm qua, Guardiola đã có vô số chiến thắng, nhưng hiếm khi nào đến từ thế cửa dưới. Ông thường giành chiến thắng với tư cách ứng viên số một. Hai trận chung kết gần nhất tại Wembley của ông là những bất ngờ theo chiều hướng tiêu cực: thua Manchester United và Crystal Palace ở các trận chung kết FA Cup liên tiếp. Lần này, ông ở bên chiến thắng của một bất ngờ.

Một mùa giải chuyển giao

Phần lớn thời gian ở Manchester, người ta mặc nhiên cho rằng bất kỳ danh hiệu nào ông vừa giành được cũng sẽ dẫn đến nhiều hơn thế, thường là rất nhanh chóng. Nhưng giờ đây, mọi thứ không còn rõ ràng như vậy.

Guardiola còn một năm trong hợp đồng. Chuỗi 6 năm không danh hiệu của Arsenal (ngoại trừ Community Shield) nhấn mạnh rằng hầu hết các đội, dù tốt đến đâu, cũng có thể thấy khó khăn trong việc giành được danh hiệu – một phần, là bởi các học trò của Guardiola thường "hốt" hết chúng.

Giờ đây, câu hỏi được đặt ra: đây là sự kết thúc của một chương hay là một khởi đầu mới? Đối thủ lớn nhất của Guardiola, Jurgen Klopp, đã chia tay Liverpool với một danh hiệu cúp Liên đoàn đến theo cách khó tin. Tình hình của Man City hiện không khác gì Liverpool ở mùa cuối của Kloop.

Một giả thuyết cho rằng Pep sẽ muốn nói lời chia tay với một trong hai danh hiệu lớn – Champions League hoặc Premier League – nhưng Man City đã bị loại khỏi châu Âu và đang kém Arsenal 9 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận) tại giải quốc nội.

Nhưng có những lúc Guardiola dường như thực sự hào hứng với tiềm năng của Man City 3.0 mà ông đang định hình. Ông tin rằng họ không còn xa, và cảm giác đó có thể cho ông lý do lớn hơn để ở lại. "Đội bóng có một thứ gì đó bên dưới mà tôi có thể ngửi thấy: họ có thể phát triển mạnh mẽ, và chiến thắng giúp đẩy nhanh quá trình một chút," ông lý giải.

Những mảnh ghép chuyển giao

Nathan Ake được tung vào sân khi Ruben Dias gặp vấn đề về gân kheo, nhưng một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của Guardiola giờ có lẽ là lựa chọn thứ năm ở vị trí trung vệ. Tương lai đã đến; thực sự, khi Abdukodir Khusanov – người đồng hành của ông trong sự kết hợp giữa cũ và mới – làm mọi thứ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Trong khi đó, pha cứu thua ba lần liên tiếp của James Trafford trong hiệp một đã ngăn chặn thời điểm mà Arsenal – theo lời Guardiola – "bóp nghẹt" Man City. Trafford trở lại Etihad vào mùa hè năm ngoái, ít ai ngờ City sẽ mua Gianluigi Donnarumma hai tháng sau đó. Ít nhất thì thủ môn số hai cũng đã có thêm một danh hiệu trong lần thứ hai khoác áo CLB, nhưng chắc chắn anh sẽ sớm ra đi, anh quá giỏi để ngồi dự bị thêm một mùa nữa.

Công cuộc tái thiết đã tiến triển ở một số vị trí, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh ở những vị trí khác, và có thể phức tạp hơn bởi những sự ra đi tiềm tàng. Ở một thời điểm nào đó, Man City có thể thực sự chiêu mộ một hậu vệ phải, dù Matheus Nunes đã có một pha kiến tạo tại Wembley. Việc Nico O’Reilly sẽ trở thành hậu vệ trái lâu dài hay không vẫn còn phải chờ; nhưng hiện tại, chàng trai này đã có danh hiệu "người hùng chung kết" đáng mơ ước.

Trong số 13 tân binh ở ba kỳ chuyển nhượng gần nhất, Rayan Cherki và Khusanov có thể là hai bản hợp đồng tốt nhất. Cầu thủ người Pháp đã thể hiện đẳng cấp của một số 10 tại Wembley, thứ mà Arsenal thiếu khi vắng Martin Odegaard và Eberechi Eze. Guardiola đã chi rất nhiều tiền, nhưng Cherki với giá 31 triệu bảng là một món hời.

Câu hỏi cuối cùng

Liệu lối chơi tại Wembley có phải là bản thiết kế mới của Guardiola, với hai tiền đạo cánh tốc độ là Jeremy Doku và Antoine Semenyo, vẫn còn phải chờ. Có những lúc, đội bóng của ông trông thiếu người ở tuyến giữa – điều khác thường đối với một đội bóng của Guardiola – và đó là một trong những vấn đề của họ tại Bernabeu trước Real Madrid.

Sẽ rất hữu ích nếu Rodri trở lại phong độ thống trị như trước khi anh chấn thương dây chằng chéo. Nhưng điều đó còn xa mới chắc chắn. Một điều có thể dự đoán an toàn hơn: Erling Haaland, sau chỉ 5 bàn trong 20 trận, sẽ trở nên săn bàn trở lại.

Họ có thể là trụ cột của thế hệ Guardiola vĩ đại thứ ba; hoặc có thể sẽ không có thế hệ nào như vậy. Đây có thể là nền tảng cho nhiều hơn thế, hoặc chỉ là một chiến thắng đơn lẻ của một đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Như nhiều thứ khác ở City, mọi thứ đều quay trở lại câu hỏi: Guardiola sẽ ở lại hay ra đi? Và nếu là lựa chọn thứ hai, thì AI cũng không thể thay thế ông.

HỒ VIỆT