Kỳ World Cup đặc biệt

World Cup 2026 sẽ là câu chuyện rất khác đối với người hâm mộ Việt Nam, không chỉ vì giờ xem các trận đấu chủ yếu rơi vào ban ngày, mà còn các quy định chặt chẽ về bản quyền.

VTV sẽ phát sóng tất cả 104 trận đấu của World Cup 2026 trên các kênh sóng phục vụ người hâm mộ bóng đá Việt Nam

World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển với 104 trận đấu. Điểm khác biệt lớn nhất của kỳ World Cup lần này so với mọi khi không chỉ là dài hơn với gần 1 tháng rưỡi (từ 11-6 đến 19-7), thời gian kỷ lục của một kỳ World Cup, mà chính là khung giờ phát sóng. Đã có những kỳ World Cup người Việt Nam thức đến 3 giờ sáng, pha cà phê, mì gói, và cảm thấy mình là một phần của cả hành tinh.

Kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ thì khác. Với sự chênh lệch múi giờ do giải đấu trải dài từ Mỹ, Canada và Mexico, các trận đấu vòng bảng diễn ra ở nhiều khung giờ như 2 giờ sáng, 5 giờ sáng, 8-9 giờ sáng và 11 giờ trưa theo giờ Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam vốn không xa lạ với việc thức khuya coi bóng đá, nhưng lần này phải đối mặt với một giải đấu kéo dài từ tối hôm trước đến tận trưa hôm sau, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc thường ngày. Người hâm mộ sẽ phải làm quen với lịch hẹn cùng bóng đá lúc rạng sáng, đi làm muộn hơn hay tận dụng mọi khoảng nghỉ trưa để “chợp mắt”.

Bên cạnh đó, câu chuyện bản quyền và sở hữu trí tuệ lại là phép thử văn hóa thực sự của kỳ World Cup 2026. Đây là giải đấu đầu tiên diễn ra trong bối cảnh việc siết chặt bản quyền được đẩy lên cao nhất, với một thông điệp rõ ràng: “Xem đúng - Xem sạch”.

Trên các tuyến phố, những quán cà phê sẽ không thể tùy tiện chiếu bóng đá như mọi khi. Các điểm chiếu có bản quyền chính thức trở nên có giá. Sẽ có sự chuyển mình khi nhiều quán chấp nhận “xin phép” bản quyền từ VTV, đầu tư màn hình lớn, âm thanh chất lượng cao để trở thành “điểm đến an toàn”.

Văn hóa "xem chung" vốn rất phổ biến tại Việt Nam tạo ra cơ hội lớn để các điểm chiếu chính thức phát triển thành mô hình kinh tế trải nghiệm: màn hình lớn, F&B, khu vực VIP, mini-game, tài trợ thương hiệu và các hoạt động cộng đồng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bờ sông Sài Gòn, các trung tâm thương mại lớn - những không gian này sẽ trở thành "sân vận động mở", “Fan Zone” thu nhỏ, nơi cả cộng đồng cùng hòa nhịp mà không lo vi phạm pháp luật.

VTV một lần nữa là đơn vị nắm giữ bản quyền. Nhưng điểm nhấn đáng chờ đợi nhất là sự chủ động trong việc sáng tạo nội dung đi kèm để bảo vệ “tài sản” này. Lần đầu tiên trong lịch sử, VTV mang đến luồng bình luận giọng Nam bộ (trên các kênh sóng khu vực và nền tảng số VTVGo) - một tín hiệu cho thấy nhà đài không chỉ phát tín hiệu, mà đang trao cơ hội trải nghiệm. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ bản quyền: không phải bằng rào cản, mà bằng chất lượng đủ hấp dẫn để người ta không còn muốn xem lậu.

Song song đó, dự báo sẽ có những chuyển dịch về xu hướng xem trên hạ tầng số. Đến nay, các trang web lậu bị kiểm soát gắt gao, tạo cơ hội để chuyển đổi thói quen của người hâm mộ chính sang những nền tảng hợp pháp. Nếu các ứng dụng, hạ tầng số của đơn vị nắm bản quyền hoạt động trơn tru, chất lượng hình ảnh sắc nét, ít quảng cáo, người dùng sẽ chấp nhận các hình thức xem có bản quyền để có cảm xúc trọn vẹn.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là ngày hội thể thao. Với khán giả Việt Nam, đó là kỳ World Cup đầu tiên thực sự phải chọn cách xem bóng đá. Bốn mươi ngày sắp tới sẽ là bài kiểm tra cho sức chịu đựng của người hâm mộ trước lịch thi đấu khắc nghiệt, cho ý thức bản quyền của cộng đồng doanh nghiệp và cho năng lực của các nền tảng số hợp pháp trong việc giữ chân người xem. Trái bóng sẽ lăn ở Bắc Mỹ, nhưng cuộc chơi thực sự về thói quen tiêu dùng, về văn hóa xem thể thao, về tư duy sở hữu trí tuệ sẽ diễn ra ngay tại đây.

YẾN PHƯƠNG