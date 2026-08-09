Newcastle không hề muốn bán Guimaraes cho Arsenal

Giám đốc thể thao của Newcastle United, Ross Wilson, vừa lên tiếng cho biết việc bán tiền vệ của Đội tuyển Brazil - Bruno Guimaraes - không nằm trong kế hoạch của CLB Anh, nhưng vấn đề ở đây chính là, cầu thủ này vốn đã bày tỏ mong muốn được rời khỏi đội bóng trước sức hấp dẫn lớn lao từ Arsenal!

Lịch sử chuyển nhượng của Guimaraes

“Chúng tôi không hề muốn bán Bruno đi. Việc bán cậu ấy không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Không ai trong số chúng tôi, kể cả các chủ sở hữu, muốn bán cậu ấy. Guimaraes chính là đội trưởng của chúng tôi - và cũng là một cầu thủ cực kỳ quan trọng”, Giám đốc Wilson lý giải sau khi chứng kiến mùa giải quá thành công của tuyển thủ Brazil...

“Bruno, sau khi thể hiện sự tôn trọng lớn lao đối với tất cả đội bóng chúng tôi, về cơ bản đã nói rõ ràng rằng cậu ấy muốn ra đi và tìm bến đỗ mới. Điều này không có nghĩa là chúng tôi buộc phải để cậu ấy ra đi, nhưng nó chắc chắn đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng tôi khi nhận được một lời đề nghị lớn như vậy”, Giám đốc Wilson chia sẻ.

“Thế nhưng, các bạn cũng không thể nói rằng việc bán đi Guimaraes, đó là một phần của chiến lược. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải linh hoạt và ứng phó với mọi hoàn cảnh”, Giám đốc Wilson cho biết với phóng viên của Sky Sports về mong muốn của Newcastle...

Dù là cầu thủ Brazil đầu tiên không thể ghi bàn trên chấm 11 mét kể từ kỳ giải World Cup 1986 (không tính loạt sút luân lưu quyết định số phận của các trận đấu) - khi cú sút của anh này bị thủ môn Orjan Nyland ở trong trận tuyển Brazil bất ngờ thua tuyển Na Uy 1-2 tại vòng 16 của kỳ FIFA World Cup 2026, trước đó, Guimaraes chơi rất hay với Newcastle!

Gia nhập Newcastle năm 2022 từ CLB Lyon của Pháp (ở giải Ligue 1), cầu thủ sinh năm 1997 đã sớm trở thành trụ cột của Chim chích chòe. Anh này có 153 lần ra sân ở Premier League cho đội bóng, ghi được 30 bàn thắng và có tới 15 pha kiến tạo. Riêng ở mùa giải trước 2025-2026, Guimaraes đã chơi 29 trận, ghi được 9 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo.

Ngoài việc bán đi Guimaraes, Newcastle cũng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ tuyển thủ Thụy Sĩ Yohan Manzambi. Ngay từ hồi tháng 7, Chim chích chòe mới là đội “nổ phát pháo đầu tiên” khi ra giá khoảng 60 triệu EUR cho tiền vệ này. Thậm chí, Newcastle đã đạt được thỏa thuận miệng với lại đội bóng Freiburg, nghe nói cũng là thỏa thuận cá nhân với Manzambi.

Tuy nhiên, Manzambi thực chất muốn chờ đến khi World Cup khép lại thì mới đưa ra các quyết định cuối cùng. Và khi Aston Villa xuất hiện - với gói đãi ngộ hấp dẫn hơn: 70 triệu EUR cùng với hứa được chơi bóng tại UEFA Champions League, Manzambi (người đã ghi 3 bàn thắng tại World Cup 2026) quyết định từ chối Newcaslte để đến với Villa!

Đ.Hg.