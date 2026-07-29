HLV Tang Chang Hoe: “Malaysia xây đà thắng lợi hướng tới trận gặp Thái Lan”

HLV trưởng tuyển Malaysia - Tan Cheng Hoe tin rằng là chiến thắng 4-0 trước tuyển Lào tại Kuala Lumpur hôm thứ Ba sẽ giúp các cầu thủ của ông thêm tự tin trước trận đấu quan trọng với Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, khi Nhà vô địch năm 2010 đang hướng tới một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Malaysia tạm dẫn đầu bảng B (Ảnh: ASEAN United)

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp (trước đó, Harimau Malaya đã chật vật đánh bại Myanmar 2-2 nhờ vào “cú đúp” của Paulo Josue), Đội tuyển Malaysia đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, có hiệu số bàn thắng bại là 6-1 (+5). Trong trận đấu tiếp theo, họ sẽ đối đầu với Đội tuyển từng 7 lần vô địch giải - Thái Lan, tại Bangkok vào thứ Bảy này.

“Với tư cách là HLV trưởng của đội bóng, tôi cảm thấy rất hài lòng với kết quả này”, nhà cầm quân 58 tuổi vẫn đang giữ trọng trách HLV trưởng tạm quyền của Harimau Malaya lên tiếng để chia sẻ, “Chúng tôi đã tiếp tục xây dựng đà thắng lợi và sẽ phát triển sự hiểu biết tốt hơn ở trong đội bóng này”.

“Việc giành thêm được 3 điểm nữa sẽ mang lại cho chúng tôi thêm nhiều động lực trước trận đấu tiếp theo với tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện đội bóng. Giờ đây chúng tôi đã có thêm 2 ngày để chuẩn bị và sẵn sàng cho trận đấu với Đội tuyển Thái Lan”.

Thái Lan (Nhà vô địch Đông Nam Á: Tiger Cup - AFF Championship - AFF Cup - và ASEAN Cup qua các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 cùng 2022) hiện cũng đang có hiệu số bàn thắng bại là +5, tuy nhiên, họ chỉ mới chơi vỏn vẹn 1 trận và thắng Lào với tỷ số áp đảo 5-0 nhờ “cú đúp” của Kakana Khamyok.

Nếu như Thái Lan thắng Lào khá dễ dàng với bàn thắng mở tỷ số của Teerasak Poeiphimai ở phút thứ 11, để rồi họ sớm dẫn 3-0 khi hiệp 1 khép lại, Malaysia gặp nhiều khó khăn hơn và họ chỉ có được bàn thắng đầu tiên ở phút 45 cuối hiệp 1, trước khi ghi thêm... 3 bàn thắng nữa ở trong hiệp 2.

Người phá vỡ thế bế tắc cho Malaysia chính là Ngôi sao nhập tịch gốc Brazil: Paulo Josue. HLV Hoe có đánh giá: “Chúng tôi gặp chút khó khăn trong việc ổn định lối chơi ở hiệp 1 vì Lào phòng ngự rất chặt chẽ. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của họ và ghi bàn thắng đầu tiên...”

“Điều quan trọng là đội trưởng của chúng tôi, Paulo Josue, đã ghi bàn mở tỷ số vì điều đó đã mang lại sự tự tin cho toàn đội. Sau đó, chúng tôi đã thi đấu ngày càng tốt hơn trong hiệp 2. Khi các cầu thủ có được sự tự tin, các bàn thắng và lối chơi chung của toàn đội cũng được cải thiện”.

“Chúng tôi biết Thái Lan có một đội hình mạnh và họ sẽ thi đấu trên sân nhà Rajamangala. Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối đầu với đối thủ khó khăn hơn nhiều. Tôi chắc chắn các cầu thủ đã học được điều gì đó tối nay về việc chơi và làm việc cùng nhau như một tập thể. Tinh thần đồng đội sẽ vô cùng quan trọng trong trận đấu tiếp theo với Thái Lan”.

Đ.Hg.