Petit nhận định Harry Kane hết cơ hội giành Quả bóng Vàng

Cựu tuyển thủ Pháp từng vô địch World Cup và EURO - Emmanuel Petit - vừa lên tiếng nhận định, Tay săn bàn hàng đầu của Đội tuyển Anh và của cả CLB Bayern Munich đã không thi đấu đủ tốt để có điều kiện giành lấy danh hiệu Quả bóng Vàng trong giai đoạn cuối mùa giải năm rồi

Kane chỉ giành HCĐ ở World Cup (Ảnh: THX)

Cầu thủ 32 tuổi này xuất sắc giành lấy danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải 2025-2026. Anh đã ghi 61 bàn thắng và có 7 pha kiến ​​tạo trong 51 trận đấu cho Bayern. Tại World Cup 2026, Kane giành tấm HCĐ cùng với tuyển Anh, ghi 6 bàn thắng - và có thêm 1 pha kiến ​​tạo xuyên suốt cả 7 trận thi đấu...

Tuy nhiên, chuyên gia Petit nhận xét: “Harry Kane đã hết cơ hội tranh danh hiệu Quả bóng Vàng. Nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn của cậu ấy ở tại hệ giải Bundesliga, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ở Champions League và với ĐTQG, mọi thứ trở nên thực sự khó khăn, cậu ấy phải thắng, nhưng lại rất mờ nhạt”.

“Tôi không thể đổ lỗi cho cậu ấy về mọi thứ: Cậu ấy làm tất cả những gì có thể và ghi được rất nhiều bàn thắng. Nhưng trong những trận đấu lớn, cậu ấy lại không tạo được ảnh hưởng quyết định - giống như là ở Champions League. Vì vậy, tôi nghĩ có một số Ứng cử viên khác vượt trội cậu ấy ở giải thưởng QBV”.

“Lamin Yamal ư? Cậu ấy đã có một kỳ World Cup tuyệt vời. Luật bầu chọn Quả bóng Vàng đã thay đổi rất nhiều lần - gần giống như luật thi đấu ở trên sân bóng vậy. Còn Rodri thì lại là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này. Lionel Messi cũng có một kỳ World Cup tuyệt vời, nhưng anh ấy lại chơi cho Inter Miami...”.

“Tôi hiểu rằng World Cup quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào của cấp CLB. Nhưng đồng thời, bạn cũng cần phải giành chức vô địch cùng câu lạc bộ của mình. Liệu cầu thủ người Tây Ban Nha có nhận được giải thưởng không? Tôi không biết. Việc lựa chọn sẽ rất khó khăn. Và cuối cùng, tôi hy vọng quyết định sẽ không mang tính thương mại”, Goal dẫn lời của Petit, đánh giá về danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu năm nay.

Dù tuyển Anh đã “gieo sầu” cho đội bóng của Petit - là tuyển Pháp, trong trận tranh Hạng 3 ở FIFA World Cup 2026, với chiến thắng chung cuộc 6-4, khiến cả màn chia tay của HLV Didier Deschamps tỏ ra không hoàn hảo, nhưng rõ ràng, Kane có chuyến hành trình đầu voi đuôi chuột ở cả World Cup lẫn Champions League!

Ở trong lịch sử, mới chỉ có 5 người Anh giành được danh hiệu QBV trân quý và danh giá này: Stanley Matthews (năm 1956, là năm mà giải thưởng vừa mới ra đời), Bobby Charlton (1966, năm mà tuyển Anh giành được World Cup lần duy nhất), George Best (1968), Kevin Keegan (2 lần trong các măm 1978 và 1979) và Michael Owen (2001).

Còn lại thì, họ chỉ có các đại diện tiến lại rất gần với danh hiệu, như là Alan Shearer (QBĐ 1996), David Beckham (QBB 1999), Frank Lampard (QBB) và cả Steven Gerrard (QBĐ) cùng năm 2005, gần đây nhất là Jude Bellingham (QBĐ năm 2024, nhưng lại trong màu áo của một CLB nước ngoài là Real Madrid).

Đ.Hg.