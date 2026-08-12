Siêu máy tính dự đoán trận Siêu cúp châu Âu

Trận chung kết tại Salzburg, Áo, vào 2g sáng ngày 13-8 (giờ Việt Nam) không chỉ là trận đấu mở màn cho mùa giải mới mà còn là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Aston Villa. Đây là cuộc chạm trán giữa nhà vô địch Champions League và Europa League, đồng thời là màn đấu trí giữa hai chiến lược gia, những chuyên gia đấu cúp thực thụ: Luis Enrique và Unai Emery.

Thiếu sự chuẩn bị

Cả hai đội bước vào trận đấu này trong bối cảnh chuẩn bị không thực sự lý tưởng do ảnh hưởng từ World Cup vừa kết thúc cách đây ba tuần.

PSG đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ tư trong lịch sử bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique đã bày tỏ sự lo ngại về chất lượng chuyên môn của trận đấu do thiếu thời gian chuẩn bị. Với 15 cầu thủ tham dự World Cup, nhiều trụ cột của PSG như Fabian Ruiz, Ousmane Dembele và Bradley Barcola chỉ mới trở lại tập luyện từ đầu tuần và khó có thể đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Danh sách vắng mặt hoặc nghi ngờ khả năng ra sân của PSG kéo dài với những cái tên như Achraf Hakimi, Lucas Hernandez và Warren Zaire-Emery.

Phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa cũng đang phải đối mặt với một đội hình "sứt mẻ" nghiêm trọng. Đội bóng thành Birmingham sẽ thiếu vắng các ngôi sao vừa chinh chiến tại World Cup như Ollie Watkins, Ezri Konsa và thủ thành Emiliano Martinez. Thêm vào đó, cơn bão chấn thương đã lấy đi của Unai Emery những quân bài quan trọng như Leon Bailey, Amadou Onana và tân binh Johan Manzambi. Kỳ chuyển nhượng mùa hè cũng khiến Villa mất đi các trụ cột Morgan Rogers, Youri Tielemans và Lucas Digne – người vừa mới chuyển sang chính đối thủ PSG với giá 10 triệu euro.

Hai “ngôi sao”: Emery và Enrique

Điểm nhấn của trận đấu nằm ở băng ghế chỉ đạo. Unai Emery, người đã đưa Villa tới chức vô địch Europa League sau 30 năm chờ đợi danh hiệu lớn, đang khao khát có được chiếc Siêu cúp đầu tiên sau 3 lần thất bại trước đó. Ông tỏ ra rất tự tin và khẳng định Villa sẽ không dừng lại ở những thành công hiện tại.

Ngược lại, Luis Enrique lại có bảng thành tích ấn tượng hơn tại đấu trường này khi đã giành chiến thắng trong cả hai lần tham dự, bao gồm cả chiến thắng nghẹt thở cùng Barcelona trước Sevilla của chính Emery vào năm 2015. Sự am hiểu về đối thủ khi Emery từng dẫn dắt PSG trong hai năm càng khiến cuộc đối đầu này trở nên thú vị.

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía đội bóng nước Pháp. Ở mùa giải 2024-25, PSG đã loại Aston Villa tại tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-4, dù Villa đã giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt về đầy kịch tính tại Villa Park.

Theo phân tích từ siêu máy tính Opta, PSG được đánh giá cao hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút chính thức. Aston Villa chỉ có 29,6% cơ hội thắng, và khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 25,5%. Đáng chú ý, 5 trong 6 trận Siêu cúp gần nhất có sự góp mặt của các đội bóng Anh đã phải phân định thắng thua bằng loạt đá 11m.

Về mặt nhân sự, PSG có thể sẽ trình làng tân binh đầy hứa hẹn Maghnes Akliouche từ Monaco để hỗ trợ cho ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia trên hàng công. Trong khi đó, Villa kỳ vọng vào sự hòa nhập nhanh chóng của tiền vệ Joao Gomes và sự dẫn dắt của đội trưởng John McGinn (nếu kịp bình phục) để khỏa lấp khoảng trống mà các trụ cột để lại.

Mặc dù cả hai đội đều không có lực lượng mạnh nhất, nhưng với đẳng cấp và chiều sâu đội hình vượt trội, PSG vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, phong cách huấn luyện kỷ luật và khả năng gây bất ngờ của Unai Emery trong các trận đấu cúp là điều không thể xem thường.

Trọng tài người Somali, Omar Artan, đã trở thành nhân vật thu hút sự chú ý đặc biệt trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 giữa PSG và Aston Villa. Việc ông cầm còi trận đấu này không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang đậm màu sắc chính trị trong cuộc đối đầu giữa UEFA và FIFA. Câu chuyện bắt đầu khi chính quyền Hoa Kỳ từ chối cấp quyền điều hành tại World Cup 2026 cho Artan chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh. Lý do được đưa ra là những "lo ngại về an ninh" và cáo buộc ông có liên hệ với các tổ chức khủng bố, dù phía Mỹ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Quyết định này đã gây ra sự bất bình lớn trong giới bóng đá, bởi Artan vốn được vinh danh là trọng tài xuất sắc nhất châu Phi mùa trước. Đáp lại động thái của Mỹ và FIFA, UEFA đã chọn Artan điều hành trận Siêu cúp. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa UEFA và FIFA đang ngày càng rạn nứt, đặc biệt sau những bất đồng về kế hoạch bán cổ phần World Cup của Chủ tịch Gianni Infantino. Việc Artan xuất hiện tại Salzburg không chỉ là sự công nhận tài năng của ông mà còn là lời khẳng định vị thế của UEFA trước những áp lực bên ngoài. Quyết định này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng bóng đá toàn cầu, biến Omar Artan thành biểu tượng của sự công bằng và minh bạch.

HỒ VIỆT