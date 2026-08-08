Arsenal xác nhận chiêu mộ Bruno Guimaraes

Nhà Đương kim vô địch Premier League Arsenal đã xác nhận việc chiêu mộ thành công đội trưởng Newcastle United - Bruno Guimaraes - đưa tuyển thủ của Brazil đến sân Emirates với mức phí được cho là 75 triệu bảng.

Bruno trong trận thua Na Uy ở World Cup

Arsenal đã tích cực đàm phán hoàn tất thương vụ Guimaraes trong vài tuần qua, sau khi cầu thủ 28 tuổi mới chơi cho tuyển Brazil ở FIFA World Cup 2026 thông báo với Newcastle rằng anh muốn rời đi để gia nhập Arsenal.

“Bruno là một cầu thủ có tinh thần và phẩm chất tuyệt vời, người sẽ mang lại khả năng lãnh đạo mạnh mẽ cho đội hình của đội chúng tôi”, vị Giám đốc thể thao của Arsenal, ông Andrea Berta, đã hào hứng lên tiếng cho biết.

“Với việc Bruno gia nhập, chúng tôi đang củng cố thêm sức mạnh cho trái tim của đội bóng. Như chúng ta đã thấy, Bruno có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và cả tiền vệ box-to-box. Cậu ấy là kết hợp về cả chất lượng và số lượng, và đã ghi bàn và kiến ​​tạo cho đội bóng mỗi năm”, Giám đốc Berta chia sẻ.

“Bruno sẽ cho phép Mikel phát triển hơn nữa lối chơi của chúng tôi và cũng sẽ tăng cường tính cạnh tranh nội bộ, điều cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn cần thiết khi chúng tôi hướng đến việc giành các danh hiệu lớn lao”.

Cầu sinh năm 1997 tại Rio de Janeiro đã trở thành bản hợp đồng thứ 3 của CLB Arsenal ở trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, cùng với sự bổ sung của Illan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do và Christos Tzolis (đến từ Brugge).

Guimaraes gia nhập Newcastle từ Lyon của Pháp vào tháng 1-2022, ra sân 195 lần trên mọi đấu trường và ghi 31 bàn thắng. Vốn là biểu tượng của Newcastle, Guimaraes dẫn dắt đội bóng giành danh hiệu đầu tiên sau 56 năm khi đánh bại Liverpool trong trận chung kết Carabao Cup năm 2025.

Tự khẳng định mình là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh, anh cũng đã giúp họ trở thành... một đội bóng luôn cạnh tranh suất tham dự các giải đấu châu Âu, 2 lần giành quyền tham dự Champions League.

Guimaraes có mùa giải ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của mình, ghi được 9 bàn thắng chỉ sau 29 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Sau đó, anh tiếp tục có một kỳ World Cup xuất sắc cùng Brazil - dù thua Na Uy ở vòng 16 - với 4 pha kiến ​​tạo.

“Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đến, CLB đang ở trong một vị thế đầy thách thức và tôi thì vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau đạt được” Guimaraes tuyên bố đầy xúc động.

“Tôi đã yêu nơi này. Tôi thực sự muốn nói điều đó. Ngay từ cái ngày đầu tiên, người hâm mộ, các đồng đội, Eddie và BHL, cùng tất cả mọi người có liên quan đến CLB đã khiến tôi và gia đình cảm thấy như được ở nhà!”.

Anh tiếp tục: “Việc chuyển đi rất khó khăn vì Newcastle có ý nghĩa rất lớn với tôi, nhưng tôi muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống. Tôi cảm thấy sẵn sàng cho một thử thách mới cho bản thân và gia đình”.

“Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tích cực với Matthias Jaissle, và tôi ra đi với niềm tin rằng CLB đang được điều hành rất tốt. Gửi đến NHM, lời cảm ơn hẳn không bao giờ là đủ, nhưng tôi muốn nói điều đó từ tận đáy lòng. Tôi sẽ luôn tự hào vì đã là một phần trong hành trình của CLB này. Cảm ơn vì tất cả”.

Đ.Hg.