Cucurella nói lời chia tay Chelsea

Cuối cùng, sau 43 ngày kể từ khi ký hợp đồng với Real Madrid và chấp nhận chuyển nhượng từ Chelsea ở Premier League sang La Liga, hậu vệ của tuyển Tây Ban Nha - Marc Cucurella - cũng có những lời chia tay đội bóng cũ được đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội của anh này.

Cucurella trong trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: THX)

Nhà Đương kim vô địch World Cup chia sẻ ở trong video-clip dài 1 phút 27 giây đăng trên X với CLB cũ và cả các True Blue trên toàn thế giới: “Sau 4 mùa giải sát cánh cùng với nhau, thì đây chính là đúng thời điểm để nói ra câu giã từ và chào tạm biệt”.

“Tôi đã phải dành đôi chút thời gian để phản chiếu lại, và nhớ về tất cả những gì mà chúng ta đã sống cùng nhau. Tôi đến đây khi vẫn còn là một gã trai đầy trẻ trung với giấc mơ giành lấy thật nhiều các danh hiệu và được chơi bóng ở Champions League”.

“Chúng ta đã có khởi đầu đầy khó khăn, đó là sự thật. Những với những nỗ lực và quyết tâm làm việc thật chăm chỉ, chúng ta có thể xoay chuyển được tình thế. Cám ơn CLB này và cả sự kỳ vọng cao độ, để rồi hôm nay, tôi có thể thành thật nói rằng, thành phố London luôn là ngôi nhà của tôi”.

“Và các bạn sẽ luôn luôn là một phần câu chuyện của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên nghe về bài hát của tôi ở trên khán đài, những đêm ma thuật ở Stamford Bridge, những danh hiệu mà tôi thắng được khi mang trên mình chiếc huy hiệu này, và tất cả những tình yêu mà các bạn đã thể hiện với tôi”.

“Giờ đây, tôi rời CLB trong tư cách là một gã đàn ông đã trưởng thành. Tôi đã đạt được rất là nhiều giấc mơ nhờ vào các bạn, và tôi muốn cám ơn các bạn tất cả vì điều đó. Với các HLV và BLĐ, với tất cả những lời khuyên mà mọi người dành cho tôi, với những người đồng đội, vì tất cả những gì chúng ta đã sống cùng nhau”.

“Tôi sẽ không bao giờ quên, với tất cả những người ở Cobham, vì đã khiến tôi có cảm giác như là đang ở nhà từ ngày đầu tiên. Tôi thật sự hy vọng Chelsea sẽ vươn lên, vươn đến nơi đội bóng thuộc về và xứng đáng thuộc về. MỘT LẦN LÀ BLUE, MÃI MÃI LÀ MỘT BLUE”, Cucu chia sẻ với 122 ngàn lượt thả tim và 21 ngàn lượt trích dẫn.

Trong suốt 4 năm chơi bóng cho CLB Tây London (từ 2022-2026), Cucurella ra sân 115 lần và ghi được 6 bàn. Lối chơi lên công về thủ của anh giúp Chelsea vượt qua bao nhiêu khó khăn. Tuy anh rời đi với một số bình luận làm phật ý các CĐV Chelsea, như cách chèo kéo Enzo Fernandez đến Real, nhưng những gì anh đóng góp không thể phủ nhận.

Đ.Hg.