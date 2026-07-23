Saliba và Rodri đều dính chấn thương lưng

Nhà vô địch English Premier League Arsenal đã phải chịu một tổn thất đáng kể về lực lượng thi đấu ở mùa giải năm nay, mùa giải 2026-2027, khi mà trung vệ William Saliba phải nghỉ thi đấu “dài hạn” vì chấn thương lưng.

Saliba trong trận đấu với Morocco

Hậu vệ này đã phải thi đấu với vấn đề về lưng trong suốt hành trình vào đến bán kết của giải đấu FIFA World Cup 2026 với lại Đội tuyển Pháp, và mặc dù là anh không cần phẫu thuật, cầu thủ 25 tuổi này sẽ phải ngồi ngoài một thời gian dài.

“Các cuộc kiểm tra chuyên môn tiếp theo sau khi William trở lại London tuần này xác nhận rằng anh ấy bị chấn thương lưng và sẽ cần một thời gian phục hồi chức năng”, một tuyên bố từ CLB Đương kim vô địch giải Anh cho biết...

“Các đánh giá rất toàn diện đã kết luận rằng, phẫu thuật không được khuyến nghị, nhưng William nên bắt đầu một chương trình phục hồi có kiểm soát. Quá trình phục hồi chức năng sẽ bắt đầu ngay lập tức, với việc quản lý liên tục chấn thương của anh ấy, và anh dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.

“Tất cả mọi người đều đang tập trung hỗ trợ William để đảm bảo anh ấy sớm hồi phục hoàn toàn”, thông báo từ CLB thành London nhấn mạnh, giải thích rõ ràng về tình hình của Saliba cho đông đảo người hâm mộ của Arsenal.

Saliba vốn đã cố gắng vượt qua vấn đề này trong suốt mùa giải Arsenal vô địch và quyết tâm tiếp tục ra sân thi đấu tại World Cup. Tuy nhiên, sau thất bại trước Tây Ban Nha tại bán kết, anh đã không tham gia trận tranh Hạng 3.

“Tôi đã gặp một số vấn đề nhỏ ở trong vài tháng qua”, anh nói từ hồi đầu giải đấu Vô địch thế giới, “Tôi đã phải nghiến răng chịu đựng vì còn có Champions League - rồi Premier League nữa. World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần, vì vậy bạn phải nghiến răng chịu đựng thêm.

Trong khi đó, theo tờ The Athletic, Rodri - Quả bóng Vàng của FIFA World Cup 2026 sẽ phải tiến hành phẫu thuật chữa trị chấn thương lưng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ, rằng liệu anh sẽ ra sân trong màu áo của CLB Manchester City trong mùa giải mới 2026-2027?

Đội trưởng Đội tuyển Tây Ban Nha đã trở về sau khi giành chức vô địch World Cup, nhưng gã khổng lồ Premier League là CLB chủ quản của Rodri giờ đây phải đối mặt với một thời gian dài thiếu vắng trụ cột quan trọng của mình.

Rodri phải phẫu thuật chấn thương lưng và chưa rõ thời gian hồi phục. Rodri tỏa sáng trong cả 8 trận đấu, giúp ĐTQG đăng quang vô địch World Cup 2026. Nhưng sự cố y tế này giáng một đòn rất mạnh vào Man City, buộc họ chuẩn bị khởi đầu mùa giải mới mà không có ngôi sao chủ chốt của mình.

Những vấn đề về thể lực đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của Rodri tại CLB kể từ khi anh bị đứt dây chằng chéo trước vào tháng 9-2024, khiến anh phải nghỉ thi đấu gần như toàn bộ mùa giải 2024-25.

Sau đó, các vấn đề về gân kheo và háng khiến anh chỉ có 33 lần ra sân và cả 17 lần đá chính tại Premier League mùa trước. Điều này hoàn toàn trái ngược với vai trò quan trọng của người chiến thắng QBV 2024 ở trong mùa giải 2022-23, khi anh ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League để hoàn thành cú ăn 3 lịch sử.

Bên cạnh những vấn đề về thể lực, tương lai của Rodri tại sân Etihad đối mặt với nhiều đồn đoán, khi chỉ còn 1 năm hợp đồng. Các cuộc đàm phán gia hạn dự kiến ​​sẽ diễn ra sau World Cup, mặc dù Rodri vẫn chưa cho thấy ý định gia hạn hợp đồng, trong khi tờ The Athletic đưa tin rằng Real Madrid không có ý định mua anh.

Đ.Hg.