Chelsea hoàn tất bản hợp đồng với lại Jordan Henderson

CLB Chelsea đã lên tiếng xác nhận việc ký hợp đồng hoàn tất với lại tiền vệ kỳ cựu của tuyển Anh là Jordan Henderson, sau khi cầu thủ năm nay đã 36 tuổi này đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với lại đội bóng Brentford.

Henderson (hàng đứng, thứ 2 từ trái qua) trên bục nhận HCĐ ở World Cup 2026

Cầu thủ sinh năm 1990 tại Sunderland đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 2 năm, và sẽ có hiệu lực cho đến mùa Hè năm 2028, đây chính là một sự thay đổi lớn lao trong chiến lược chuyển nhượng của The Blues dưới thời của tân HLV trưởng Xabi Alonso. Trước đó thì, đội bóng chủ sân Stamford Bridge cũng đặt bút ký hợp đồng với Danny Welbeck (35 tuổi).

Mặc dù thường tập trung vào việc tuyển mộ cầu thủ trẻ ở trong kỷ nguyên của các ông chủ Mỹ, thì Chelsea giờ đây phải đáp lại yêu cầu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha với việc cần thêm kinh nghiệm ở trong đội hình và sự xuất hiện của cựu tiền vệ Liverpool, cựu tiền đạo của Manchester United cũng sẽ là thứ minh chứng rõ nét cho quan điểm này...

“Với tầm cỡ của CLB này, cả vị HLV mà tôi rất ngưỡng mộ, cùng chất lượng của các cầu thủ, đây là một cơ hội lớn lao tôi không thể bỏ lỡ”, Henderson nói với giới báo chí, “Tôi cũng rất ấn tượng với việc Ban lãnh đạo muốn Chelsea thành công và đi đúng hướng.

“Đối với bản thân của tôi, điều quan trọng nhất là cống hiến hết mình qua mỗi ngày, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, để giúp đỡ các đồng đội và toàn đội nhiều nhất có thể. Tôi rất hào hứng được bắt đầu”, tiền vệ từng là tượng đài ở sân Anfield từ năm 2011-2023 cho biết.

Tiền vệ vừa góp mặt trong Danh sách Tam Sư thi đấu tại FIFA World Cup 2026 (nhưng chỉ ra sân đúng 6 phút trong trận thắng Panama 2-0) đã chơi tổng cộng 463 trận ở Giải Ngoại hạng Anh. Phần lớn số lần ra sân đó là trong màu áo Quỷ đỏ Liverpool, nơi anh gia nhập sau khi được đôn lên đội một của Sunderland khi còn trẻ. Anh đã ghi 29 bàn cho Liv.

Sau đó, anh có những quãng thời gian thi đấu tại Saudi Arabia (ở trong màu áo của Al-Ettifag - Saudi Pro League), và Ajax Amsterdam tại Eredivisie (anh chơi 37 trận) - trước khi trở lại giải Premier League với Brentford, nơi anh thi đấu trọn vẹn 34 trận ở mùa trước và được nhờ vậy anh được triệu tập vào Danh sách của Đội tuyển Anh dự World Cup 2026.

Hiện tại, chưa rõ khi nào Henderson sẽ ra sân trận đấu đầu tiên cho Chelsea - sau khi anh bị gãy tay trong một hành động ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh ở World Cup. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của Henderson đang mang lại lạc quan cho các CĐV của Chelsea...

Đ.Hg.