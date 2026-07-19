Cầu thủ Anh nên tự hào với tấm huy chương đầu tiên sau 60 năm

HLV Đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, cho biết ông hy vọng là, các cầu thủ của mình một ngày nào đó sẽ nhìn lại thành tích Hạng 3 tại FIFA World Cup 2026 với niềm tự hào, mặc dù không đạt được mục tiêu vô địch giải đấu.

HLV Tuchel trong trận tranh Hạng 3

Chiến thắng 6-4 trước Pháp trong trận tranh Hạng 3 nhiều bàn thắng tại SVĐ Miami sáng sớm hôm nay đã mang lại cho tuyển Anh thành tích tốt nhất tại đấu trường World Cup - kể từ lần duy nhất họ đăng cai giải đấu năm 1966.

“Đây là tấm huy chương đầu tiên sau 60 năm, kỳ World Cup tốt nhất trên đất nước ngoài. Vì vậy, tôi hy vọng các cầu thủ có thể tự hào về điều đó ở trong tương lai”, HLV người Đức nói với đám đông các phóng viên.

“Chúng tôi rất quyết tâm tranh đấu, và vì vậy chúng tôi gần như là không cho phép bản thân mình tự hào về vị trí thứ ba bởi vì 18 tháng trước chúng tôi đã đặt ra mục tiêu cao nhất... vào chung kết và vô địch World Cup. Vì vậy, sẽ rất, rất đau đớn nếu mà bạn bỏ lỡ cơ hội. Nỗi đau sẽ còn kéo dài một thời gian”.

“Thành thật mà nói, buổi họp báo hôm qua khiến tôi cảm thấy như chúng tôi đã bị loại ở vòng bảng mà không có được một chiến thắng nào”, HLV Tuhcel nói khi đối diện với áp lực bị chỉ trích từ trận thua Argentina.

“Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là phản ứng trên sân và giành chiến được thắng tiếp theo. Mọi thứ khác cũng chỉ là nói suông, và nói suông không mang lại điểm số, nói suông cũng không mang lại chiến thắng. Tôi rất vui vì chúng tôi đã phản ứng. Chúng tôi muốn có phản ứng đó, và nó rất ấn tượng”.

Cú hattrick của Bukayo Saka cho tuyển Anh đã làm dấy lên câu hỏi về lý do tại sao tiền vệ cánh phải này không được ra sân trong trận bán kết. HLV Tuchel có thừa nhận là ông thận trọng với Saka vì chấn thương gân Achilles mà cầu thủ này đã phải đối phó trong vài tháng trời vừa qua.

“Việc loại cậu ấy khỏi trận bán kết là một quyết định khó khăn đối với tôi,” HLV Tuchel nói, “Tôi có cảm giác rằng Morgan Rogers có thể đóng góp điều gì đó đặc biệt cho đội bóng với thể lực và sức mạnh của cậu ấy trong trận đấu với Argentina”.

“Chúng tôi đã cho Saka khởi động vài lần trong trận đấu với lại Argentina. Và chúng tôi đã sẵn sàng thay người, nhưng trận đấu diễn ra quá điên cuồng nên cuối cùng chúng tôi đã chọn một phương án khác”.

Nhưng với tôi, không có gì thay đổi, Bukayo là một đồng đội tuyệt vời, một cầu thủ bóng đá xuất sắc, một cầu thủ chủ chốt, điều đó sẽ không thay đổi. Cậu ấy đã chứng tỏ điều đó một lần nữa hôm nay và tôi rất vui mừng cho cậu ấy”.

Đ.Hg.