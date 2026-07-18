Rodri không chỉ đánh giá cao Messi

Rodri - người góp phần bóp nghẹt tuyến tiền vệ của tuyển Pháp trong trận đấu Tây Ban Nha đánh bại Les Bleus với tỷ số 2-0 “tâm phục khẩu phục” vừa dành thời gian nhận xét về điểm mạnh của Đội tuyển Argentina hướng đến trận đấu chung kết; qua đó, anh không chỉ đánh giá cao mỗi mình Lionel Messi...

Rodri đánh giá cao Messi và cả tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Cầu thủ mang áo số 16, người đang chơi rất hay ở trong màu áo của La Roja xuyên suốt giải đấu năm nay chia sẻ: “Tuyển Argentina là một tập thể có cá tính rất mạnh mẽ. Và họ cũng là một đội bóng rất cân bằng, thi đấu ổn định xuyên suốt giải đấu, đồng thời đã lật ngược tình thế trong nhiều trận đấu...”.

“Chúng tôi nhận thức được rằng, họ là đội bóng sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng chúng tôi cần phải ra sân và chơi hết sức mình. Tất cả phụ thuộc vào việc chúng tôi phải là chính mình ở trong suốt trận đấu chung kết sắp tới đây”, tờ báo AS của Tây Ban Nha dẫn lại lời đánh giá của tiền vệ Manchester City.

Tuyển Argentina là một tập thể mạnh, và người mạnh nhất trong đội bóng này đương nhiên là Messi, người chỉ với 2 đường kiến tạo đã đánh sập cả hệ thống phòng thủ của tuyển Anh do HLV Thomas Tuchel khởi xướng, Rodri cho biết cách mà anh và các đồng đội sẽ áp dụng để khóa chặt tài năng M10.

“Trước hết, chúng tôi không nên để anh ấy đến gần khu vực cấm địa. Và thứ 2 thì, chúng ta cần phải kèm sát anh ấy hơn khi phòng ngự, phải chơi quyết liệt hơn với anh ấy. Có lẽ chúng ta không nên lùi quá sâu”, Rodri nhận định khi chứng kiến hàng thủ lùi sâu của Tam Sư phải trả giá đắt đến như thế nào.

“Chúng tôi là một đội bóng gây sức ép rất lớn lên đối thủ, buộc họ phải chuyền bóng về phía sau. Tôi nghĩ đó là chìa khóa để giành chiến thắng vào Chủ nhật. Nhưng với một cầu thủ như Leo, người thường khó đoán, chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận”, Rodri cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ AS...

Tất nhiên, Rodri đánh giá rất cao Messi, nhưng anh cũng thừa hiểu, Messi hẳn không phải là mối đe dọa duy nhất của tuyển Argentina: “Tôi nghĩ, cũng chẳng cần phải nói ra Messi là ai. Theo tôi, Lionel là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Anh ấy đã trở thành thủ lĩnh của đội bóng. Nhưng Argentina không chỉ có mỗi Messi”.

“Tôi nghĩ, ở thời điểm hiện tại, cả tuyển Tây Ban Nha lẫn tuyển Argentina đều đang sở hữu thứ phong độ tốt nhất khi chơi bóng như là một tập thể gắn kết”, Rodri nói với tờ Marca của Tây Ban Nha.

Đ.Hg.