Gary Lineker: “Có lẽ Thomas Thuchel là điệp viên của Đức”

Cựu tiền đạo tuyển Anh - Vua phá lưới World Cup 1986 Gary Lineker đã chỉ trích dữ dội vị HLV người Đức Thomas Tuchel sau khi ông này cùng với Tam Sư để tuyển Argentina của Leo Messi với tỷ số 1-2 dù đã dẫn trước 1-0 ở bán kết FIFA World Cup 2026.

HLV Tuchel ôm đầu sau thất bại trước Argentina (Ảnh: THX)

“Tôi bắt đầu nghĩ rằng Thomas Tuchel là một điệp viên Đức. Và ông ta đã được cài cắm vào đây. Đức hiện đang không thi đấu tốt, họ thậm chí không thể vượt qua vòng bảng, vì vậy có lẽ họ đã cử người của họ đến với chúng ta. Tất nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi”, Lineker bình luận trong chương trình podcast The Rest Is Football.

“Sau trận đấu với lại Croatia, ông ta có nói: “Nếu như chúng ta thua, chúng ta sẽ thua khi chơi thứ bóng đá tấn công, quyết liệt”. Nhưng trước Argentina, ông ta lại đi làm điều ngược lại. Điều đáng thất vọng nhất là đội bóng này đã có cơ hội giành chiến thắng nếu họ chơi lối chơi tấn công. Tôi nghĩ rằng là ông ta đã mắc sai lầm”.

“Và liệu ông ta có phải là người phù hợp để dẫn dắt đội chúng ta tiến lên phía trước không?”. Ở đây, tôi thì không hề yêu cầu ai đó bị sa thải, tôi nghĩ đó không phải là điều nên làm, nhưng điều đó phụ thuộc vào ông ta và cảm nhận của ông ta, cũng như là cảm nhận của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vậy”, Lineker đưa ra kết luận...

Cựu tiền vệ Arsenal và Cựu thủ quân của Đội tuyển Pháp, Patrick Vieira, một vị khách mời ở trong chương trình, đã xen vào và nói với Lineker: “Tôi nghĩ anh sẽ thật điên rồ nếu sa thải ông ấy hoặc thay đổi HLV ngay ở vào thời điểm này”.

Lineker từng là một BLV có thu nhập cực cao ở BBC. Ông này từng nhận được mức lương từ 325.000 đến 329.999 bảng Anh cho năm tài chính (kết thúc vào tháng 3-2026) trong Báo cáo Thường niên mới nhất, đứng thứ 15 DS người có thu nhập cao nhất của BBC cho đến khi rời đơn vị truyền thông nàytháng 5 năm ngoái.

Lineker luôn là một người có tương tác thường xuyên với lại bóng đá Đức. Sau khi cùng tuyển Anh để thua tuyển Đức ở loạt sút luân lưu tại bán kết kỳ World Cup 1990, ông này từng nói lên một câu “kinh điển”: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đuổi theo một trái bóng trong 90 phút và cuối cùng, tuyển Đức luôn thắng'”.

Sau này, khi chứng kiến Đức để thua Hàn Quốc và bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng đấu bảng, Lineker đã sung sướng thốt lên rằng: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đuổi theo một trái bóng trong 90 phút, cuối cùng, tuyển Đức không phải lúc nào cũng thắng. Phiên bản trước đã bị nhốt lại trong lịch sử”.

Đ.Hg.