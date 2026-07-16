HLV Thomas Tuchel: “Không ai muốn đá trận tranh hạng 3”

Thất vọng cùng cực, sau khi tuyển Anh để thua ngược tuyển Argentina của Lionel Messi với tỷ số 1-2 ở trận bán kết cuối cùng của FIFA World Cup 2026, HLV người Đức Thomas Tuchel không còn lòng dạ nào nghĩ đến trận tranh hạng 3 với tuyển Pháp (dự kiến diễn ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 19-7).

HLV Tuchel bị chỉ trích dữ dội

Nhà cầm quân người Đức vốn đã được khen ngợi hết lời sau khi đưa Tam Sư lọt vào bán kết của Giải vô địch bóng đá thế giới năm nay, với hàng loạt quyết định lựa chọn nhân sự, rồi áp dụng chiến thuật cực quái.

Tuy vậy, cách mà ông kéo các cầu thủ lui về “tử thủ” trong vòng cấm địa sau bàn thắng mở tỷ số 1-0, để rồi Messi trở thành ngòi nổ phá bỏ thế dẫn trước mong manh, khiến tuyển Anh đã sụp đổ và ông bị chỉ trích...

Hiện tại, Tuchel được đánh giá là “chẳng hay hơn Gareth Southgate” và thậm chí có khi còn xui xẻo hơn cựu thuyền trưởng người Anh, và lối đá mà Tam Sư vừa thể hiện bị chỉ trích quá hèn nhát và cả yếm thế!

Không còn lòng dạ nào, với Tuchel, trận tranh hạng 3 với tuyển Pháp (cũng là “bại tướng đầy tủi hổ” của Tây Ban Nha) vào lúc này không mang ý nghĩa gì cả. Thực tế, nhiều đội bóng cũng từng có quan điểm thế...

“Không một cầu thủ nào của chúng tôi, cũng như không một cầu thủ nào của ĐTQG Pháp, muốn chơi trận đấu này. Ai cũng chỉ muốn được chơi trong trận chung kết. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để đến được đó”.

“Ai cũng đến với World Cup để giành chiến thắng, nhưng đó là thực tế. Chúng tôi có ít hơn một ngày để hồi phục so với Pháp, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu này một cách chuyên nghiệp nhất có thể”.

“Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là hồi phục và phản ứng nhanh một cách thích hợp nhất. Đó là những gì họ làm ở cấp độ thể thao cao nhất, và đó là những gì chúng tôi dự định sẽ làm”, Tuchel nói với RMC.

Trước đó, nhà cầm quân này cũng đánh giá trận thua tuyển Argentina: “Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi rất gần chiến thắng, nhưng sau khi ghi bàn, chúng tôi trở nên quá thụ động và để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội”.

“Chúng tôi không thể xoay chuyển tình thế, đối phương thực hiện quá nhiều quả tạt, tạo quá nhiều cơ hội và tung ra quá nhiều cú sút. Chúng tôi đã rất gần chiến thắng, nhưng không thể duy trì được phong độ cần thiết”.

“Trong những trận trước, tôi cũng thực hiện những sự thay người mang tính tấn công, đơn giản là cố gắng giúp đỡ các cầu thủ. Ngay lập tức, chúng tôi để đối phương có cơ hội ghi bàn gần khung thành, quyết định chuyển sang sơ đồ phòng ngự 5 người vì khoảng trống trở nên quá lớn”.

“Họ thắng mọi pha tranh chấp trên không, họ liên tục tạt, chúng tôi chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ để bảo vệ khu vực giữa sân và trở nên mạnh mẽ hơn trong không chiến. Ngay bàn 1-0, trước khi bất kỳ sự thay người nào, chúng tôi để đối phương thực hiện quá nhiều quả tạt và tạo ra quá nhiều cơ hội”.

“Chúng tôi đã cố gắng thay đổi để hỗ trợ thế trận nhưng mà không được. Tất nhiên, trách nhiệm của trận thua này thuộc về HLV, và nếu mọi việc không suôn sẻ, rất dễ để nói đó là một sai lầm chí mạng”.

“Lẽ ra chúng tôi nên ghi bàn thắng thứ 2 ư? Đúng như vậy, nhưng điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì cả - nếu mà chúng tôi không thể kiểm soát được bóng. Chúng tôi đơn giản chỉ là không thể thoát khỏi phần sân của mình”.

“Tất nhiên, chúng tôi muốn ghi bàn thứ 2, nhưng tôi không cảm thấy sự thay người tấn công sẽ giúp ích. Chúng tôi vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-4-2, nhưng chúng tôi chơi thụ động, và rồi ngày càng thụ động hơn”.

“Chúng tôi không thể giành lại bóng, cũng không thể giữ nổi bóng, vì vậy tôi không nghĩ vấn đề nằm ở cấu trúc trận đấu: Chúng tôi vốn không thay đổi gì cả. Nhưng chính trận đấu đã thay đổi hoàn toàn”.

“Không sao cả, tôi hoàn toàn hiểu rằng những cuộc thảo luận này sẽ bắt đầu ngay bây giờ và sau trận đấu sẽ có hàng triệu HLV cho rằng là họ biết cách làm tốt hơn”, BBC dẫn lại lời nói của HLV Tuchel.

Theo thông tin mới nhất từ Daily Mail, hiện tại, BLĐ của LĐBĐ Anh quốc vẫn hoàn toàn là tin tưởng chuyên gia bóng đá người Đức, bất chấp kết quả đáng thất vọng. Hợp đồng hiện tại của Tuchel với FA kéo dài cho đến hết EURO 2028, giải đấu sẽ được tổ chức tại Anh và Ailen.

Đ.Hg.