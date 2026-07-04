Tây Ban Nha trước trận đại chiến Bồ Đào Nha: Nhà vô địch đã trở lại!

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo giúp Đương kim vô địch EURO khôi phục niềm tin, sau khởi đầu chậm chạp tại World Cup. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente bước vào trận đấu ở vòng 16 đội với “kình địch” Bồ Đào Nha với sự tự tin được khôi phục, và cả kỳ vọng dâng cao trở lại.

Yamal tỏa sáng trong trận thắng Áo

Tâm lý của các cầu thủ La Roja trở nên bất ổn sau trận hòa không bàn thắng với Cape Verde trong trận mở màn và cả quá trình chuẩn bị chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, khiến các cầu thủ chủ chốt như Lamine Yamal và Nico Williams không thể ra sân từ đầu.

Những nghi ngờ càng bị phóng đại bởi những tiêu chuẩn Tây Ban Nha đặt cho chính họ sau khi giành chức vô địch châu Âu lần thứ 4 kỷ lục tại Đức (2024): Kết hợp giữa kiểm soát bóng, tốc độ và lối chơi tấn công sắc bén đưa họ trở thành chuẩn mực ở châu Âu.

Nhưng Tây Ban Nha đã dần ổn định trở lại. Khi Yamal lấy lại được thể lực thi đấu, phần còn lại của đội dường như cũng tiến bộ theo anh, và màn trình diễn áp đảo của họ trước tuyển Áo là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ đã tìm lại được nhịp điệu của mình.

Trong khi tuyển Áo không có cú sút nào trúng đích, thì tuyển Tây Ban Nha kiểm soát tốt trận đấu với sự tự tin và uy thế mà họ đã thiếu vắng ở những trận đấu trước đó trong giải. Và các bàn thắng liên tục diễn ra cực kỳ đẹp mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Phản ứng ở quê nhà là rất nhanh chóng. “Nhà vô địch đã trở lại” và “Tây Ban Nha như đã hứa” - là những dòng tít trên tờ báo AS có trụ sở tại Madrid. “Đó là màn trình diễn ở Los Angeles”, tờ Marca viết, còn El Pais nói: “Tây Ban Nha lấy lại được phép màu của mình”.

Tây Ban Nha giờ đây sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo trong một trong những trận đấu nổi bật nhất của vòng 16 đội. Trận đấu thường được mệnh danh là “Đại chiến giữa 2 gã láng giềng khổng lồ châu Âu” hay có thể là “Trận derby bán đảo Iberia”.

Ngoài ra, còn có những việc chưa hoàn thành. Chính Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trên chấm 11 mét luân lưu trong trận chung kết Nations League năm ngoái, thất bại thực sự duy nhất trong chuỗi trận ấn tượng gần đây của đội bóng của HLV De la Fuente.

Tây Ban Nha hiện đang bất bại trong 34 trận đấu liên tiếp và cũng đang theo đuổi danh hiệu Vô địch World Cup lần thứ 2, 16 năm sau lần đầu tiên đăng quang tại Nam Phi năm 2010 của Lứa Thế hệ vàng: Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Busquet, Carles Puyol, David Villa...

Đ.Hg.