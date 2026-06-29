Viktor Gyokeres cảnh báo Thụy Điển phải “gần như hoàn hảo” trước Pháp

Tiền đạo Viktor Gyokeres vừa lên tiếng cảnh báo Đội tuyển Thụy Điển hôm đầu tuần, rằng là họ sẽ phải “gần như hoàn hảo” về mặt phòng ngự nếu như muốn tạo nên bất ngờ trước Đội tuyển Pháp hùng mạnh ở vòng 32 của FIFA World Cup 2026.

Thụy Điển trong trận hòa Nhật Bản

Phát biểu tại Trung tâm huấn luyện của Thụy Điển ở Dallas, tiền đạo của Arsenal tỏ ra không hề xem nhẹ nhiệm vụ khó khăn mà đội bóng phải đối mặt, khi Pháp được đánh giá là mạnh hơn và nhiều khả năng giành chiến thắng trong cặp đấu này để lọt vào vòng 16.

“Chúng tôi sẽ phải chơi hết sức mình, chúng tôi cũng phải tổ chức phòng ngự gần như hoàn hảo và tất nhiên là phải tận dụng những cơ hội mà chúng tôi có được”, tiền đạo đã ghi 1 bàn trong trận Thụy Điển thắng Tunisia hôm 15-6 (và được chấm 8,8 điểm) đánh giá.

Sau trận thắng Tunisia 5-1, Thụy Điển của Cựu HLV Chelsea - ông Graham Potter để thua Hà Lan với cùng tỷ số và chật vật cầm hòa Nhật Bản 1-1 trong lượt trận cuối cùng của bảng F, để rồi giành tấm vé vớt (cho vị trí hạng 3 có kết quả tốt) vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bất chấp một chiến dịch đầy biến động, và năng lực cầm quân của HLV Potter vẫn đang bị hoài nghi, Gyokeres chia sẻ: Chúng tôi vẫn tự tin. Tôi nghĩ chúng tôi phải tin vào chính mình. Chúng tôi đã thấy trong rất nhiều trận đấu ở giải này rằng bạn có thể thắng trận (khi là đội yếu hơn). Bạn có thể chơi tốt ngay cả khi đối đầu với những đội mạnh nhất!”.

“Tất nhiên chúng tôi có thể là đội yếu hơn, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào chính mình”, Gyokeres nói dù thực tế, không hề có từ “có thể”, mà “chắc chắn” Thụy Điển là đội bóng yếu hơn. Pháp là 1 trong 3 đội toàn thắng ở cả 3 trận vòng bảng (Argentina và Mexico chính là 2 đội bóng có thành tích tương tự), ghi được đến 10 bàn chỉ lọt lưới 2 bàn.

Trong đó, 2 ngôi sao sắp trở thành siêu sao là Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đã đóng góp đến 8/10 bàn thắng (mỗi người ghi 4 bàn, Mbappe có 2 “cú đúp” và Dembele cũng có 1 “cú hattrick” + 1 bàn thắng lẻ khác). Đó là 2 đối tượng trên hàng tấn công mà hàng thủ của đội bóng Bắc Âu phải đặc biệt đề phòng.

Trong trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 1-7 tại SVĐ MetLife (ở New York City) có sức chứa 82.500 chỗ ngồi, Gyokeres sẽ được trực tiếp đối đầu với đồng đội ở Arsenal là William Saliba, điều mà anh cảm thấy hào hứng: “Tôi rất mong được gặp anh ấy và thi đấu với lại anh ấy, sẽ rất thú vị”.

Đ.Hg.