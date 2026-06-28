Romario lạc quan về hy vọng World Cup, so sánh với đội hình vô địch 1994

Huyền thoại Romario, hiện đang ở Hoa Kỳ theo dõi World Cup. 32 năm kể từ khi dẫn dắt Selecao giành ngôi vô địch thế giới lần thứ 4 cũng trên đất Mỹ hồi năm 1994, ông hiện dành thời gian bình luận CazeTV, sản xuất nội dung kênh riêng Romario TV, thực hiện nhiệm vụ thượng nghị sĩ đại diện Rio de Janeiro...

Đội hình Brazil hiện tại được Romario so sánh với đội hình vô địch World Cup 1994

Như thường lệ, Romario nhắc đến chiến thắng năm 1994 và so sánh áp lực mà thế hệ đó phải đối mặt với thế hệ hiện tại khi trả lời phỏng vấn một trang web cập nhật tỷ số trực tiếp nổi tiếng. Điểm chung của Thế hệ 1994 và Thế hệ năm nay là cùng một cơn khát danh hiệu kéo dài 24 năm!

Cựu ngôi sao từng nhận biệt danh “Vua vòng cấm địa” nhận thấy một Đội tuyển Brazil đang tiến bộ qua từng ngày tại FIFA World Cup 2026 và nói rằng ông cảm thấy “rất hào hứng" sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước tuyển Scotland, khi chứng kiến Vinicius Jr vươn tầm trở thành tiền đạo đẳng cấp.

“Tôi đang sống trong khoảnh khắc rất khác biệt, rất đặc biệt ở trong cuộc đời mình. Tôi thực sự đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ rất tích cực ở đây tại Hoa Kỳ, bởi vì chúng tôi có những kỷ niệm tuyệt vời về việc giành chức vô địch ở đây vào năm 1994, sau 24 năm”.

“Đội tuyển năm đó đó đã trở thành Nhà vô địch thế giới lần thứ 4 (thành tích vô tiền khoáng hậu thời điểm đó). Và đó là một trong những lý do - tôi biết mọi người sẽ nhớ điều đó rất nhiều. Mọi thứ đang diễn ra thậm chí còn hơn cả những gì tôi mong đợi”, Romario hào hứng trả lời phỏng vấn...

Với Romario, Đội tuyển năm 1994 không khác gì mấy so với Đội tuyển năm nay, khi phải chịu nhiều áp lực và rời khỏi quê nhà, cũng bay sang đất Mỹ với rất kỳ vọng từ giới mộ điệu tại quê nhà: “Đầu tiên, chúng tôi rời Brazil với rất ít niềm tin, chỉ là một đội bóng khác tham dự World Cup mà thôi”.

“Ngay cả sau trận đấu với Uruguay (ở vòng loại), người hâm mộ và báo chí Brazil cũng không thực sự tin rằng Brazil có thể vô địch. Chúng tôi đã chơi 3 trận đầu tiên giống như đội tuyển hiện tại với kết quả thắng 2 và hòa 1 (thắng Nga 2-0, thắng Cameroon 2-0 và hòa với tuyển Thụy Điển 1-1”.

“Sự khác biệt là tuyển Brazil hiện tại hòa trận đầu và thắng 2 trận cuối, còn chúng tôi đánh bại Nga và Cameroon, rồi hòa với Thụy Điển. Thực sự thì, chúng tôi rời Brazil với suy nghĩ rằng mình có thể vô địch World Cup năm nay”.

“Khi đó, chúng tôi biết rằng sẽ rất khó khăn, rằng là đội bóng không có kỹ thuật “xuất sắc”, rằng có những đội mạnh hơn, nhưng khát khao vô địch của chúng tôi lớn đến mức nó đã tạo nên sự khác biệt rất lớn cho thành tích đó”.

Không nhìn thấy sự khát khao chiến thắng ở ĐTQG hiện tại như hồi 1994 trong trận đấu mở màn, nhưng Romario bắt đầu cảm nhận được mọi thứ tốt hơn từ trận đấu tiếp theo: “Không phải trận đầu tiên. Đến trận thứ 2 thì tốt hơn...”.

“Và đến trận thứ 3, tôi bắt đầu cảm thấy đây là một Brazil thực sự khiến tôi phấn khích. Tôi tin rằng từ trận đấu này (với Scotland) trở đi, Brazil đã cho thấy sức nặng và tầm quan trọng của chiếc áo đấu Vàng - Xanh truyền thống”.

Đ.Hg.