HLV Carlo Ancelotti tán dương Vinicius, khen ngợi Neymar

HLV trưởng tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, đã ca ngợi Vinicius Junior là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” sau khi tiền đạo của Real Madrid tiếp tục phong độ tuyệt vời tại World Cup với cú đúp ở trong chiến thắng 3-0 trước Scotland, qua đó, đưa Selecao xếp đầu bảng C!

Vinicius ăn mừng trước đám đông CĐV Brazil

Vinicius ghi 2 bàn trong hiệp một trận đấu diễn ra tại Miami, bao gồm 1 bàn thắng bằng đánh đầu, để giúp Brazil giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ châu Âu và tiến vào vòng 32 đội với tư cách là đội nhất bảng C.

“Tôi không hề nghi ngờ về phong độ của cậu ấy tại World Cup lần này”, HLV Ancelotti nói về cầu thủ 25 tuổi, người đã ghi 4 bàn trong 3 trận đấu vòng bảng tại giải đấu năm nay, và góp phần giúp Brazil đập tan hoài nghi.

“Đối với cậu ấy, được chơi cho ĐTQG Brazil là một vinh dự rất lớn lao. Cậu ấy đang chơi tốt và thậm chí còn ghi bàn bằng đánh đầu, điều rất hiếm khi xảy ra với cậu ấy trong suốt chiều dài sự nghiệp ĐTQG - và cả CLB!”.

“Tôi luôn biết rõ Vini có thể làm được gì. Cậu ấy đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, HLV Ancelotti, người đã từng dẫn dắt tiền đạo này ở trong 4 năm trời tại Real Madrid, lên tiếng cho biết thêm.

Vinicius đã ghi bàn trong trận hòa 1-1 mở màn của Brazil trước Morocco và sau đó cũng lập công trong trận thắng 3-0 trước Haiti. Anh đang xếp ngang với Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng, cả 3 đều kém Lionel Messi 1 bàn.

Ngoài ra, Vinicius cũng trở thành cầu thủ người Brazil đầu tiên ghi bàn ở trong cả 3 trận đấu vòng bảng tại FIFA World Cup kể từ khi Ronaldo và cả Rivaldo đạt được thành tích tương tự vào năm 2002 tại giải ở châu Á.

Những cầu thủ Brazil khác ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng là Jairzinho (1970) và Romario (1994) đó là những thành tích đáng nể, Brazil đều giành chức vô địch mỗi khi có cầu thủ làm được điều đó ở trong quá khứ.

“Tôi luôn nói rằng, tôi không quá bận tâm về những con số. Tôi không quen ghi nhiều bàn thắng như vậy, nhưng HLV bố trí tôi vào vị trí mà tôi đã thích nghi tốt, giờ tôi đang ghi bàn và giúp đỡ đội bóng” Vinicius nói với CazeTV của Brazil.

Vinicius, người về thứ 2 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2024, ghi 22 bàn thắng trong 53 trận đấu trên mọi đấu trường cho Real Madrid mùa trước. “Hy vọng tôi tiếp tục đến trận chung kết. Tôi hài lòng với công việc mà toàn đội đang làm. Nếu mọi người chơi tốt, bóng sẽ đến được khu vực tấn công và chúng ta sẽ có cơ hội ghi bàn”, anh nói thêm.

Matheus Cunha ghi bàn thắng còn lại cho Brazil trong trận đấu với Scotland, trước khi cầu thủ của Manchester United được thay thế bởi Neymar - trong lần ra sân đầu tiên cho ĐTQG kể từ tháng 10 năm 2023.

“Cậu ấy xứng đáng được vào sân. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ và tập luyện chăm chỉ để lấy lại thể lực. Cậu ấy đã thể hiện rất chuyên nghiệp”, Ancelotti nói về cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Brazil.

“Cậu ấy có phẩm chất để giúp đội bóng tại World Cup này và đã chơi tốt trong vài phút được ra sân. Cậu ấy không cần động lực để chơi cho Brazil, không cầu thủ nào cần cả. Cậu ấy 34 tuổi, nhưng vẫn có cùng niềm đam mê bóng đá như một đứa trẻ”.

Brazil sẽ đến Houston vào thứ Hai tuần tới để đá trận vòng 32 gặp đội Á quân bảng F - sẽ là 1 trong 3 đội Hà Lan, Nhật Bản hoặc Thụy Điển. “So với trận đấu đầu tiên, chúng tôi mắc ít lỗi hơn, chơi nhịp nhàng hơn và hiệu quả hơn ở tuyến trên”. Ancelotti nói thêm.

“Trong 2 trận đấu kể sau trận Morocco, chúng tôi để lại ấn tượng tốt. Mục tiêu là đứng đầu bảng, và bây giờ chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc và tiến bộ hơn cho trận đấu tiếp theo. Bây giờ chúng tôi thực sự đang chơi như một đội, và đó là mục tiêu. Chúng tôi không hoàn hảo, chúng tôi có những điều cần cải thiện”.

“Nhưng tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã tiến bộ hơn và hiện tại đội đang có rất trạng thái rất là vững chắc. Việc giữ vững phong độ trong các vòng đấu loại trực tiếp trước mắt thực sự rất quan trọng”, HLV Ancelotti chia sẻ.

Đ.Hg.