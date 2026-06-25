Brazil và Morocco cùng giành vé đi tiếp với 7 điểm ở bảng C

Brazil đã giành vé vào vòng loại trực tiếp của World Cup 2026 sau khi đánh bại Scotland, đội xếp thứ 3 bảng C, với tỷ số 3-0 tại Miami. Với bàn thắng mở tỷ số ở trong hiệp 1, Vinicius Junior trở thành cầu thủ Brazil thứ 5 lịch sử ghi bàn cả 3 trận vòng bảng của một kỳ World Cup.

CĐV Brazil ăn mừng chiến thắng

Mặc dù trải qua những thăng trầm trái ngược trong 28 năm kể từ lần gặp nhau gần nhất tại World Cup - trận mở màn World Cup 1998 tại Pháp khi 2 đội vẫn cùng có 4 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hiệp 1 diễn ra hoàn toàn một chiều, khi Brazil, đội bóng 5 lần vô địch thế giới, thể hiện sự áp đảo.

Họ chỉ cần 7 phút để phá vỡ thế bế tắc, với Rayan chặn được đường chuyền hỏng của Scott McKenna, tạo điều kiện cho Vinicius dễ dàng vượt qua Angus Gunn rồi đệm bóng vào lưới trống.

Kể từ đó, đội bóng của Carlo Ancelotti tiếp tục chiếm ưu thế. Không lâu sau, Brazil tưởng chừng đã nhân đôi cách biệt khi Vinícius tận dụng sự mất tập trung của Jack Hendry để dứt điểm vào lưới Gunn, nhưng bàn thắng bị trọng tài từ chối vì lỗi của tiền đạo Real Madrid.

Scotland đã vùng lên đôi chút, dù không gây được mối đe dọa nào cho Alisson Becker. Để rồi đội bóng được đánh giá cao hơn cuối cùng đã nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước giờ nghỉ, khi Vinicius đánh đầu tung lưới từ đường chuyền của Bruno Guimarães ở cột 2.

Ở thời điểm này, cứ mỗi bàn bị thủng lưới lại ảnh hưởng đến cơ hội giành vé vào vòng sau của tuyển Scotland, khi họ hướng đến mục tiêu kết thúc ở vị trí thứ 3 trong 8 đội có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.

Do đó, Scotland buộc phải dâng lên chơi tấn công nhiều hơn khi trận đấu tiếp diễn càng lúc càng bất lợi với họ, với cú sút của McTominay đã bị Alisson cản phá bằng một pha cứu thua xuất sắc ở giữa hiệp.

Tuy nhiên, Brazil vẫn chưa xong công việc. Bước sang hiệp 2, tiền đạo đang chơi thăng hoa của Manchester United - Matheus Cunha giáng thêm đòn một nặng nề vào nhiệm vụ của đội tuyển Scotland khi dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Bruno Guimares.

Brazil kết thúc vòng đấu bảng với 7 điểm sau 3 trận đấu (2 chiến thắng và 1 trận hòa), hiệu số bàn thắng bại là 7-1 (+6). Quan trọng nhất là, họ vượt qua vòng bảng và Neymar cũng đã quay trở lại. Tiền đạo hàng đầu của Brazil vào thay Cunha ở phút thứ 76.

Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của Selecao đã hoàn thành. Hãy cùng chờ xem, họ sẽ chơi như thế nào ở vòng đấu loại trực tiếp (vòng 32). Đối thủ của họ sẽ là đội bóng xếp nhì bảng F (đó là Hà Lan, Nhật Bản hoặc Thụy Điển).

Trong trận đấu còn lại, Morocco cũng đánh bại Haiti với tỷ số áp đảo 4-2 dù liên tục bị dẫn trước 0-1 và 1-2. Người ghi bàn cho đội bóng Bắc Phi là Achraf Hakimi, rồi Ismael Saibari, Soufiane Rahimi và Gessime Yassine.

Morocco cũng có cùng 7 điểm sau 3 trận đấu như Brazil, nhưng hiệu số bàn thắng bại kém hơn là 6-3 (+3). Xếp thứ 3 bảng C là Scotland với 3 điểm (hiệu số 1-4). Haiti bị loại sau 3 trận toàn thua, 0 điểm và hiệu số là 2-8.

Đ.Hg.