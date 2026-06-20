Vinicius Jr và Cunha lập công, Brazil thắng dễ Haiti

Brazil đã có bước tiến lớn lao trong hành trình chinh phục chức vô địch FIFA World Cup lần thứ 6 sau khi duy trì thành tích toàn thắng trước Haiti với chiến thắng 3-0 thuyết phục. Kết quả này đưa Selecao vươn lên đầu bảng C và loại Les Grenadiers khỏi giải đấu.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng bàn thắng

Sau trận hòa không như mong đợi với lại Morocco, Brazil đến Philadelphia với quyết tâm chứng tỏ bản thân trước một Haiti không may mắn vì đã không giành được kết quả tích cực trước Scotland.

Raphinha tưởng chừng đã trấn an được tinh thần các cầu thủ Brazil khi dứt điểm thành công từ đường chuyền bổng của Bruno Guimaraes, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài biên phất cờ báo việt vị.

Thật không may cho Haiti, cờ việt vị không thể cứu vãn tình thế khi Matheus Cunha mở tỷ số giữa hiệp 1, đưa bóng vào lưới bất chấp nỗ lực cản phá tuyệt vọng của Hannes Delcroix, sau khi Johny Placide cản phá cú sút mạnh của Vinicius Junior.

Cunha, 1 trong 2 cầu thủ Brazil được thay vào đội hình cho trận đấu này, nhanh chóng ghi bàn thắng thứ 2 khi anh đón đường chuyền chính xác của Vinícius rồi tung cú sút mạnh mẽ vào góc gần khung thành.

Được tiếp thêm động lực từ pha kiến ​​tạo, Vinícius cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số ở những phút cuối hiệp 1, nhưng trước đó Raphinha đã phải rời sân vì bị chấn thương. Ngôi sao Real Madrid bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự dâng cao thiếu kinh nghiệm của Haiti và bình tĩnh dứt điểm hiểm hóc hạ gục Placide, qua đó ấn định chiến thắng cho đội nhà trước khi hiệp 1 kết thúc.

Mặc dù kết quả tích cực đã nằm ngoài tầm với, Haiti vẫn tạo nhiều mối đe dọa hơn sau giờ nghỉ và suýt chút nữa đã rút ngắn tỷ số nhờ Ricardo Ade, với cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc gần cột dọc buộc Alisson Becker phải có pha phản xạ xuất sắc.

Brazil cuối cùng đã làm đủ để giữ sạch lưới lần đầu tiên trong năm 2026, mặc dù họ hài lòng với hiệp 2 không có bàn thắng sau khi trọng tài phất cờ báo việt vị, làm gián đoạn màn ăn mừng của Endrick sau pha dứt điểm gọn gàng dưới chân thủ môn.

Có cùng 4 điểm với Morocco, đội bóng của Carlo Ancelotti sẽ tìm cách khẳng định vị trí của mình ở vòng 32 khi đối đầu với Scotland trong trận đấu cuối cùng vòng bảng tại Miami vào thứ Tư, trong khi Haiti biết rằng ngay cả một chiến thắng ở lượt 3 cũng không đủ để tiến vào vòng loại trực tiếp.

Trước đó, Morocco đã tìm được chiến thắng đầu tay khi đánh bại Scotland nhờ bàn thắng duy nhất của Ismael Saibari ngay ở phút thứ. Họ và Brazil đang chia sẻ vị trí đầu bảng nhưng Brazil xếp trên vì ưu thế hiệu số bàn thắng bại.

Đ.Hg.