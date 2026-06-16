Valery Gazzaev: “Brazil chỉ là một đội bóng... khá tốt, không hơn!”

Cựu HLV trưởng của CSKA Moscow và cả Đội tuyển quốc gia Nga, ông Valery Gazzaev, đã có những chia sẻ ấn tượng của mình về thực lực của đội bóng đã từng 5 lần vô địch thế giới là Brazil, sau kết quả họ không thể thắng Marocco ở lượt trận vòng 1 bảng C của kỳ World Cup 2026!

Brazil (áo vàng) hiện chỉ còn là một đội bóng khá tốt

“Ngay cả bây giờ thì, tôi vẫn thích Đội tuyển Morocco hơn là Đội tuyển Brazil. Chúng ta phải nhìn nhận Brazil từ góc độ của thời xa xưa, khi mà những Pelé, Garrincha, Tostao và cả Rivelino từng thi đấu và trình diễn ở đó!”.

“Nhưng tất cả bọn họ nay đã rời xa. Hay là Ronaldo, Ronaldinho - thế hệ trẻ hơn. Và chúng ta cũng đã không còn được nhìn thấy họ nữa. Và đó là lý do tại sao Brazil hiện tại - đang trở thành một đội bóng của quá khứ”,

“Tuy nhiên hãy cùng nhìn xem, Đội tuyển quốc gia Brazil ngày hôm nay đang không có bất kỳ ngôi sao nào thực sự xuất sắc, như Kylian Mbappé hay thậm chí là Messi, họ không có bất kỳ cá nhân nào nổi bật đến như vậy”.

“Brazil đơn giản chỉ là một đội bóng khá tốt, không hơn - và không kém. Một đội bóng giỏi. Nhưng truyền thống buộc họ phải cạnh tranh. Và ở đó, không ai quan tâm đến điều gì khác ngoài vị trí đầu tiên”, Gazzaev nói với KP Sport.

Thật ra, Brazil vẫn có một ngôi sao xuất sắc, đó là Neymar, nhưng ngay cả trong những tháng năm hoàng kim của mình, anh cũng chỉ là một cầu thủ giỏi, không phải là một gương mặt quá kiệt xuất và chưa từng chơi tốt ở World Cup”.

Hiện tại, anh đã quá lớn tuổi, nhưng vẫn được HLV Carlo Ancelotti triệu tập ĐTQG, theo một suất mà nhiều người nói đùa là “suất tình thương”. Và vấn đề ở đây sẽ là, thậm chí không rõ anh chơi được mấy trận vòng bảng.

Với tình trạng thể lực và tình thế chấn thương hiện tại, Neymar được dự báo sẽ vắng mặt ở cả trận đấu thứ 2 của vòng bảng chống lại Haiti. Người ta cũng không chắc liệu anh có thể quay trở lại ở trận đấu cuối vòng bảng không?

Một vấn đề khác nữa của tuyển Vàng - Xanh: Hàng tiền vệ quá thiếu sáng tạo, chỉ toàn công nhân nhưng cũng là người người đã lớn tuổi, xa rời phong độ đỉnh cao, chậm và yếu hơn rất nhiều như Casemiro, Bruno Guimaraes.

Trong khi đó, với trận hòa Morocco 1-1, còn tuyển Đức thắng đậm Curacao 7-1, Brazil đã chính thức bị “cựu thù từ hồi World Cup 2014) qua mặt về số bàn thắng kỷ lục ghi được ở đấu trường Giải vô địch thế giới.

Tuyển Đức hiện đã ghi được 239 bàn thắng tại các kỳ giải VCK World Cup, trong khi Brazil chỉ có 238 bàn thắng. Các vị trí xếp sau thuộc Tốp 5 lần lượt là tuyển Argentina (152 bàn), Pháp (136 bàn) và Italy (128 bàn dù vắng mặt 3 kỳ giải liên tiếp).

Đ.Hg.