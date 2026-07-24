Luka Modric gia hạn hợp đồng với AC Milan ở tuổi 40

CLB AC Milan vừa ra thông báo cho biết là, họ sẽ gia hạn hợp đồng với “Máy chạy bền bỉ của Croatia” - Luka Modric thêm 1 mùa giải nữa. Nghĩa là Cầu thủ số 10 của tuyển Croatia sẽ tiếp tục chơi ở trong màu áo Đội bóng thành Milan cho đến ngày 30-6-2027.

Modric sau trận thua Bồ Đào Nha ở World Cup

Thông báo từ trang chủ của Đội bóng sọc đỏ đen đã viết: “Là một nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ của Rossoneri kể từ khi gia nhập, Luka đã mang đến kinh nghiệm và phẩm chất của mình phục vụ đội bóng, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, với sự khiêm tốn và niềm đam mê lớn lao”.

“Là một trong những cầu thủ xuất sắc và mang tính biểu tượng nhất của bóng đá thế giới, cầu thủ người Croatia sẽ tiếp tục hành trình của mình trong màu áo Rossoneri, nơi anh có 37 lần ra sân và ghi 2 bàn thắng mùa giải trước - với tham vọng đạt được những cột mốc quan trọng mới”.

“Luka Modric sẽ tiếp tục khoác áo số 14 cho AC Milan”, thông báo này kết luận trong sự hân hoan của đông đảo Fan Milan và Fan Modrid trên toàn thế giới, là những người không muốn chia tay anh, một tượng đài tiệm cận với cả những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

Tiền vệ 40 tuổi “vẫn chạy tốt” đã có lên tiếng chia sẻ sau thông tin gia hạn hợp đồng chính thức của mình: “Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục trở thành một phần của AC Milan, nơi tôi vẫn luôn được chào đón rất nồng nhiệt và cực kỳ yêu mến ngay từ những ngày tháng đầu tiên”.

“Sau một mùa giải không đạt được sự kỳ vọng, khát khao vực dậy để tìm kiếm thành công là vô cùng lớn lao. Một mùa giải mới và một thử thách mới hiện đang chờ đợi tất cả chúng ta; đó là một dự án mà tôi tin tưởng và thực sự thúc đẩy tôi”, tiền vệ sinh năm 1985 nói.

“Tôi cũng sẵn sàng cống hiến tất cả những gì mình có cho chiếc áo này thêm một lần nữa, và tôi rất tự hào khi tiếp tục khoác lên mình màu áo này. Tôi nóng lòng được trở lại San Siro và nghe tiếng reo hò của các bạn! Hẹn gặp lại sớm. Cố lên Milan”, Modric nói trong một video được đăng tải trên trang Mạng xã hội của AC Milan.

Modric gia nhập Milan vào mùa Hè năm 2025 sau khi hợp đồng của anh với Real Madrid hết hạn. Milan kết thúc ở vị trí thứ năm tại Serie A mùa giải trước, một kết quả không được như kỳ vọng. Ngoài 2 bàn thắng, Modric còn có 3 kiến tạo trong mùa giải 2025-2026 này.

Modric vừa cùng tuyển Croatia tham dự FIFA World Cup 2026. Đội bóng của anh đã thi đấu không thành công khi bị loại ở vòng 32 trước Bồ Đào Nha của CR7 (thua 1-2). Theo tờ báo La Gazzetta dello Sport, Modric lên kế hoạch giải nghệ ĐTQG Croatia vào cuối năm nay.

Dự kiến, trận đấu cuối cùng của Modric cho đội bóng Áo ca rô đỏ trắng là cuộc đối đầu với lại Đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha ở Nations League tại Split vào ngày 6-10. Hiện tại anh đã thông báo quyết định này cho HLV trưởng Slaven Bilic.

Đ.Hg.