Youri Tielemans hào hứng với thử thách mới ở Manchester United

Tiền vệ tuyển Bỉ Youri Tielemans hiện đã sẵn sàng gác lại nỗi thất vọng tại World Cup 2026 để bắt đầu cuộc sống tại CLB mới là Manchester United, sau khi anh này đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Aston Villa đến đây!

Tielemans (trái) trong trận thắng Senegal ở World Cup

Tielemans - người gia nhập MU từ Aston Villa hồi tháng trước, đã đeo băng đội trưởng Đội tuyển Bỉ tại FIFA World Cup 2026 - và góp công to lớn giúp Quỷ đỏ giành vé lọt vào trận tứ kết. Thế nhưng cầu thủ 29 tuổi này đã phải rút lui khỏi trận tứ kết gặp đội bóng sau đó đăng quang ngôi vô địch là Tây Ban Nha, vì bị chấn thương khi làm nóng.

“Trong lúc khởi động, cơ thể tôi đột nhiên ngừng hoạt động, do một lý do nào đó”, Tielemans nói với BBC ở trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm thứ Tư. Cầu thủ đã từng khoác áo các đội bóng như là Anderlecht, Monaco và cả Leicester City cho biết khối lượng công việc quá tải là lý do khiến anh rút lui khỏi trận đấu then chốt World Cup.

“Khi cơ thể của tôi khỏe khoắn, tôi rất sung sức. Nhưng khi mọi chuyện không suôn sẻ, tôi sẽ biết ngay và báo cho HLV . Nhưng điều đó không thường xuyên xảy ra”, tiền vệ đá trọn 120 phút trong trận thắng Senegal 3-2 (và ghi được “cú đúp”), rồi tiếp tục đá hết 90 phút ở trận thắng đội chủ nhà Mỹ với tỷ số áp đảo là 4-1 cho biết thêm...

Hiện tại, khi World Cup đã khép lại, Tielemans đang tập trung cho một thách thức khác cấp độ CLB, khi anh rời khỏi Villa với mùa giải thành công ở năm ngoái và chuẩn bị thi đấu cho một đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Con đường phía trước là rất đáng mong chờ, tuy nhiên tiền vệ 29 tuổi này vẫn còn nhớ những gì anh có tại Villa.

Tielemans cho biết anh cảm thấy thoải mái ở Manchester United sau 3 năm tại Aston Villa, quãng thời gian kết thúc bằng chức vô địch Europa League: “Tôi rất biết ơn Aston Villa. Tôi nợ họ cả thế giới. Đó là một CLB tuyệt vời, chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời cùng với nhau và chính họ đã giúp tôi trở lại với phong độ tốt nhất!”.

“Nhưng vẫn có những CLB ở phía trên của Villa nữa, và Manchester United là một trong số đó”, Tielemans tự tin nói rằng là sẽ đáp ứng được yêu cầu của HLV Michael Carrick của United cho mùa giải sắp tới, “"Ông ấy muốn tôi được tự do trên sân, cố gắng tổ chức đội bóng tốt nhất có thể. Tôi chỉ đang được trải nghiệm lại bóng đá, điều tôi làm từ khi còn trẻ ở Anderlecht”.

MU sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League 2026-2027 của họ bằng trận đấu với Hull City vào ngày 22-8 tới đây (theo giờ Anh).

Đ.Hg.