Vinicius gia hạn hợp đồng với Real, Rodri có thể đến Barca!

Tuyển thủ Brazil - Vinicius Jr vừa ký gia hạn hợp đồng 6 năm với Real Madrid, qua đó, đã làm chấm dứt thông tin đồn đoán anh này sẽ chuyển đến Arsenal. Trong khi đó, Rodri dù được Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo đuổi nhưng có thể sẽ đến với Barcelona - khi tình thế xoay vần!

Vinicius Jr trong màu áo Brazil ở World Cup

Đội bóng chủ sân Bernabeu đã đảm bảo cho tương lai của tiền đạo cánh người Brazil Vinicius Jr, quyết định gia hạn hợp đồng của anh đến tận tháng 6-2032. Thông tin này vừa được Gã khổng lồ Champions League loan báo hôm thứ Năm, chấm dứt nhiều tháng trời đồn đoán về tương lai của anh này...

Cầu thủ quốc tế 26 tuổi người Brazil này là trụ cột ở trên hàng công của Real trong những mùa giải gần đây và từng được liên hệ chuyển đến Nhà vô địch Anh - Arsenal. Tuy vậy, với sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho, mọi thứ đã khác. Hợp đồng trước đó của anh sẽ hết hạn vào tháng 6-2027.

“Real Madrid và Vinicius Jr đã đồng ý gia hạn hợp đồng của cầu thủ, điều này sẽ giữ anh ấy ở lại với CLB tiếp tục cho đến ngày 30-6-2032”, Real có cho biết, “Vinicius đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở trong một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử của chúng tôi”.

Kể từ khi gia nhập Real từ CLB Flamengo của Brazil hồi năm 2018, Vinicius đã ghi được tới 128 bàn thắng và có 100 pha kiến ​​tạo cho Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mùa giải 2025-2026 không mấy thành công đã khiến địa vị của anh lung lay và bắt đầu có thông tin đồn đoán...

Truyền thông Tây Ban Nha - và Anh đưa tin về các cuộc đàm phán hợp đồng kéo dài giữa cầu thủ và CLB, trong khi, Arsenal được cho là đang theo dõi tình hình và thăm dò khả năng chiêu mộ anh. Real vừa loại bỏ nguy cơ mất đi một trong những cầu thủ giá trị nhất theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tiền đạo này đã xây dựng được bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng trong thời gian thi đấu tại Madrid, bao gồm 2 chức vô địch UEFA Champions League, 3 chức vô địch La Liga cùng với nhiều danh hiệu khác. Anh sẽ làm việc dưới sự dẫn dắt Mourinho lần đầu sau khi HLV người Bồ trở lại Real nhiệm kỳ 2.

Việc bổ nhiệm Mourinho diễn ra sau một mùa giải đáng thất vọng đối với đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu, khi họ chỉ về nhì sau đối thủ truyền kiếp Barcelona tại La Liga, bị loại ở tứ kết Champions League và kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu lớn nào, làm các CĐV nổi giận!

Việc giữ chân Vinicius là một bước tiến quan trọng khác ở trong một mùa Hè hoạt động sôi nổi của Real Madrid. CLB hiện cũng đã liên tục tăng cường đội hình - với sự xuất hiện của Yan Diomande, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, rồi Denzel Dumfries ngay trước mùa giải mới.

Trong khi đó thì, khả năng Rodri đến Real đã trở nên nhỏ bé hơn. Tiền vệ vừa giành lấy danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026 được cho là đã bắt đầu thương thảo với Barca - kình địch của Real ở La Liga và nay là ở cả thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay, khi Real kỳ kèo tiền mua.

“Hôm nay Barcelona đã tiến gần hơn đến việc xem xét thương vụ này so với ngày hôm qua. Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của cầu thủ để bắt đầu đàm phán với Manchester City”, nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, xác nhận các báo cáo của báo chí Tây Ban Nha chỉ trong 24 tiếng đồng hồ thôi.

Truyền thông Catalan cho biết rằng Rodri đã bị thuyết phục bởi một cuộc điện thoại từ HLV trưởng người Đức của Barcelona - ông ​​Hansi Flick, người được cho là đã yêu cầu BLĐ của CLB hùng mạnh xứ Catalan phải chiêu mộ một hậu vệ hoặc tiền vệ giàu kinh nghiệm chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch.

Tuy nhiên, sự đồng ý của Rodri cho các cuộc đàm phán sẽ “không đảm bảo” về một vụ chuyển nhượng đến Barcelona, ​​nguồn tin của CLB có cho biết thêm khi Real vẫn còn trong cuộc dù đã bị thất thế. Man City được cho là sẵn sàng để Rodri ra đi với giá khoảng 60 triệu EUR khi anh chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Đ.Hg.