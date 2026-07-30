Ronaldo sẽ tham gia đóng và sản xuất phim truyền hình

Cristiano Ronaldo đã nhận được một vai diễn khách mời và vị trí nhà sản xuất điều hành của dự án về loạt phim truyền hình mang tên: “Day 1’s” (từ lóng có ý nghĩa: “Những người đã tin tưởng bạn ngay từ ngày đầu tiên”). Đây là series phim truyền hình do đạo diễn người Anh - ông Matthew Vaughn - lên ý tưởng từ những năm 2020...

Ronaldo ở World Cup 2026

Loạt phim truyền hình bóng đá này ban đầu kể về Desmond King, một cầu thủ trẻ bất ngờ vụt sáng thành sao. Cũng trong năm 2020, Thierry Henry thậm chí đã tham gia vào dự án - danh thủ người Pháp được mời một vai khách mời (cameo) cùng vị trí nhà sản xuất. Tuy nhiên, dự án sau đó bị đình trệ và chìm vào quên lãng suốt 6 năm.

Mọi thứ đã thay đổi ở trong năm nay khi Cristiano Ronaldo quyết định có một bước phiêu lưu mới trong cuộc đời đầy màu sắc của anh: Tham gia vào quá trình phát triển loạt phim. Công ty sản xuất UR của cầu thủ người Bồ Đào Nha - kiêm thêm trách nhiệm Nhà sản xuất, đã hợp tác với lại Marv Films (Anh), đơn vị phát triển Day 1's.

Đạo diễn Vaughan, một trong những nhà sản xuất phim thành công nhất nước Anh và là chủ sở hữu Marv Films, tiếp tục dẫn dắt dự án. Ông và Guy Ritchie hợp tác trong bộ phim đầu tay của họ: “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, Vaughan thậm chí còn đóng vai khách mời. Sau này, Vaughan còn sản xuất cả phim Snatch.

Năm 2001, ông thực hiện bộ phim bóng đá đầu tiên của mình: “Bonebreaker”, với sự tham gia của Vinnie Jones. Sau đó, sự nghiệp điện ảnh của Vaughan mở rộng với các tác phẩm như bộ phim giả tưởng tuyệt đẹp “Stardust”, và bộ phim hài siêu anh hùng thành công là “Kick-Ass” rồi một bộ phim thất bại mang tên: “Fantastic Four”.

Sau vài thất bại, Vaughan trở lại với phong cách Anh quốc với phim hài hành động “Kingsman”. Ông làm đạo diễn, châm biếm thể loại phim điệp viên cùng cả những định kiến ​​về văn hóa Anh. Kingsman đã tạo ra loạt phim với cả tiền truyện và hậu truyện, trở nên rất là giàu có. Loạt phim này đã mang lại cho hãng phim của ông gần 1 tỷ USD.

Quay lại làm đạo diễn Day 1's. Vaughan thay đổi gần như hoàn toàn kịch bản phim so với 5 năm qua. Cốt truyện hiện tại sẽ xoay quanh Stanley Dalton, một người khao khát trở thành người đại diện bóng đá. Loạt phim sẽ dựa trên câu chuyện được viết kịch bản bởi Darren Dane, ông này vốn là người đại diện cũ của Thierry Henry.

Ronaldo nhận một vai khách mời và vị trí sản xuất điều hành. Day 1's sẽ là bộ phim đầu tay của công ty UR của anh. Trước đây, dự án chính của công ty là kênh YouTube của Cristiano. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phát hành video đầu tiên năm 2024, lập tức trở thành blogger phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện kênh của Cristiano có 82 triệu người đăng ký.

“Day 1’s” là series phim truyền hình đầu tay của Vaughan. Ông cũng từng sản xuất một bộ điện ảnh thể thao thành công mang đậm chất Anh: “Eddie the Eagle” hồi 2016, câu chuyện về một VĐV trượt tuyết người Anh, bất chấp mọi khó khăn và cả định kiến giành vé tham dự Olympic mùa Đông nội dung nhảy cầu tuyết.

Theo tờ The Sun, Vaughan và nhóm của ông đã bắt đầu quay phim tại London, ở SVĐ Barnet (sân của một đội bóng đang thi đấu ở League Two - giải hạng tư của Anh). Hãy cùng chờ xem sự xuất hiện của CR7 ở một lĩnh vực hoàn toàn khác hẳn.

Đ.Hg.