Zinedine Zidane nói về phong cách, về Kylian Mbappe

Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez - từng theo đuổi Kylian Mbappe ngay từ khi Zinedine Zidane vẫn còn là HLV của Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở trong nhiệm kỳ thứ 2 là năm 2019 đến 2021, nhưng rõ ràng cả 2 chưa bao giờ có cơ hội làm việc cùng nhau tại “Nhà Trắng”.

Mbappe dưới thời Didi sẽ khác Mbappe dưới thời Zizou

Tiền đạo hàng đầu người Pháp chỉ gia nhập sân Bernabeu nhiều năm sau đó, vào 2024, thời điểm mà nhà cầm quân người Italy - ông Carlo Ancelotti (hiện là HLV trưởng Đội tuyển quốc gia tuyển Brazil) kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của mình ở CLB thành Madrid.

Giờ đây, Mbappe và Zizou cuối cùng cũng có cơ hội làm việc cùng nhau trong màu áo ĐTQG Pháp, khi Zidane hiện thực hóa một giấc mơ cả đời khác: Là trở thành HLV của Les Bleus, với việc giành được mọi danh hiệu có thể đạt được ở trong tư cách là HLV của Real.

Zidane sẽ kế thừa Didier Deschamps, người đã dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 2018. Mặc dù được truyền thông quốc tế ca ngợi, DD lại không được giới chuyên gia bóng đá Pháp đánh giá là thành công, vì đội bóng của ông đã bỏ lỡ “quá nhiều danh hiệu”...

Les Bleus được giới chuyên gia nước nhà nhận xét là đã thi đấu dưới sức tại 4 giải đấu lớn kể từ khi đăng quang ngôi vô địch ở trên đất Nga: Họ chỉ lọt đến vòng 16 đội ở EURO 2020 (để thua Thụy Sỹ sau loạt luân lưu khi hòa 3-3); Thua Argentina ở chung kết World Cup 2022; Thua tại bán kết EURO 2024 trước Tây Ban Nha; Và giờ là xếp Hạng 4 chung cuộc.

Trong khoảng thời gian mà truyền thông thế giới tin rằng Deschamps đã thành công, tuyển Pháp có giành ngôi vô địch UEFA Nations League vào năm 2021, cũng sau chiến thắng trước kình địch Tây Ban Nha 2-1 trong trận chung kết. Tuy nhiên, một đất nước đầy tự cao như là Pháp thì vốn chẳng có mấy người quan tâm đến Nations League cả đâu!

Điều mà NHM tuyển Pháp và các ngôi sao như Mbappe và Olise mong muốn nhất là có một HLV thực sự có thể triển khai chơi thứ bóng đá tấn công tuyệt vời, thống trị cả những đội bóng lớn, và giúp phát triển các ngôi sao và tài năng trẻ thành những cầu thủ xuất sắc hơn, thay vì chỉ được các cầu thủ tự kéo lên đội bóng lên như là Deschamps.

Tại buổi họp báo đầu tiên, Zidane đã nói chính xác những gì các ngôi sao và NHM, các CĐV và đám đông khán giả thích bóng đá Pháp muốn được nghe thấy: Ông sẽ giúp cho đội bóng nước này chơi thứ bóng đá tấn công rực rỡ, thể hiện sức mạnh của mình.

Theo Madrid Zone, Zizou nói: “Đội tuyển Pháp của tôi sẽ chơi như thế nào? Tôi được thúc bởi việc tấn công. Tôi từng là một tiền vệ tấn công và điều khiến tôi hứng thú là những bàn thắng, chính là trận đấu. Tôi ở Tây Ban Nha 25 năm, các bạn biết điều đó có nghĩa là gì. Trên sân cỏ, tôi là một thủ lĩnh và giờ tôi nghĩ mình có thể làm được điều đó với tư cách HLV của ĐTQG Pháp”.

“Rồi các bạn sẽ sớm được thấy phong cách chơi cụ thể của tôi. Chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận về điều đó tại buổi họp báo tháng 9. Tôi giải thích một chút về những ý tưởng của mình. Chúng ta sẽ có thời gian để nói về tất cả những điều này. Nó tương tự như những gì tôi đã làm ở Real Madrid. Đội tuyển quốc gia Pháp chính là sự tiếp nối con đường đi của bản thân tôi”.

Khi tấn công - tấn công - và tấn công là triết lý của Zidane và là nguồn cảm hứng cho tuyển Pháp ở kỷ nguyên mới, những người như Mbappe, vừa có tốc độ, vừa có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và cả khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu, là rất quan trọng.

Zidane có nói về Mbappe như sau: “Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với Kylian Mbappe. Điều quan trọng nhất đối với cậu ấy lúc này là hồi phục sau mùa giải và World Cup. Chúng tôi sẽ có cơ hội nói về điều này với cậu ấy và tất cả các cầu thủ rất sớm, vào tháng 9”.

Đ.Hg.