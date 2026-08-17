Cú ngã cần thiết cho PSG

Thất bại tại Siêu Cúp Pháp là cú ngã cần thiết cho một đội bóng đã liên tiếp đạt những danh hiệu như Paris Saint-Germain. Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã

Kết quả của trận tranh Siêu Cúp Pháp giữa Lens và Paris Saint-Germain đã gây sốc phần nào với nhiều người hâm mộ bóng đá, với chiến thắng 1-0 thuộc về Les Sang or Et. Florian Thauvin ghi bàn duy nhất trận đấu này.

Đây là kịch bản quen thuộc đối với PSG trong những thất bại dưới thời HLV Luis Enrique. Áp đảo trận đấu, sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn và thậm chí, còn thi đấu hơn người khi Kylian Antonio phía Lens lãnh thẻ đỏ trực tiếp ngay từ khoảng cuối hiệp 1. Tuy nhiên, những cơ hội đảo ngược tình thế liên tiếp trôi qua mũi giày của Desire Doue, Vitinha hay Ousmane Dembele. Trước một hàng thủ đối phương giàu kỷ luật, sự xuất sắc của thủ môn Robin Risser và cả may mắn khi xà ngang từ chối cú sút của Doue, và một lần Fabian Ruiz chọc thủng lưới nhưng rơi vào thế việt vị.

Lens đã chấm dứt chuỗi vô địch Siêu Cúp Pháp liên tiếp của PSG kể từ năm 2022, gián tiếp phơi bày một số hạn chế vẫn còn tồn tại nơi đương kim vô địch nước Pháp và Champions League. Đó là khả năng tận dụng cơ hội trong một ngày các siêu sao của họ không đạt điểm rơi phong độ. Và cả khả năng giữ cái đầu lạnh cho đến hết trận đấu với trường hợp của Nuno Mendes, người cũng bị truất quyền thi đấu vào phút 87 sau hành vi gạt cùi chỏ vào mặt Skoras. Tâm lý nôn nóng đã biến 50 phút thi đấu hơn người không những không trở thành lợi thế, mà còn là áp lực hòng mau chóng san bằng tỷ số dẫn đến nóng vội.

Tất nhiên đây không phải căn bệnh của PSG. Họ vừa mới giành Siêu Cúp châu Âu, đã thống trị giải Pháp trong nhiều năm và Champions League trong hai mùa giải liên tiếp và thậm chí giấc mơ chạm đến mùa giải thứ ba tiếp tục được dệt nên bởi vị thuyền trưởng Luis Enrique để đuổi kịp kỷ lục của Real Madrid. Và thất bại trước Lens, đánh mất cơ hội thu thập về một danh hiệu là Siêu Cúp Pháp có thể là cú ngã cần thiết, đủ đau đớn để nhắc nhở rằng Les Parisiens vẫn có thứ cần phải sửa chữa và hoàn thiện để hướng đến mùa giải tiếp theo.

QUANG ANH