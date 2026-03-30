Mùa giải của Lyon đứng trước nguy cơ đi chệch hướng

Endrick cùng Lyon trải qua phong độ sa sút. Ảnh: Getty Images

Một cảm giác hụt hẫng quen thuộc lại bao trùm lấy các cổ động viên Olympique Lyon, khi chứng kiến lợi thế dẫn trước AS Monaco tan biến chỉ sau hiệp hai bùng nổ của đối thủ, Lyon chính thức đánh dấu tròn một tháng không biết đến mùi chiến thắng.

Kể từ khi chuỗi 13 trận thắng liên tiếp bị Strasbourg chặn đứng vào ngày 22/02, "Sư tử sông Rhone" đã trải qua 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Chuỗi thành tích tồi tệ này không chỉ khiến họ bị loại khỏi Cúp Quốc gia Pháp (bởi RC Lens) và UEFA Europa League (bởi Celta Vigo), mà còn đe dọa trực tiếp đến vị trí thứ 4 tại Ligue 1. Hiện tại, Lille đã cân bằng điểm số với Lyon, trong khi Monaco cũng đã áp sát với chỉ 1 điểm kém hơn.

Sau thất bại Monaco, Giám đốc kỹ thuật Mathieu Louis-Jean đã không giấu nổi sự giận dữ: "Chúng ta không thể tiếp tục thế này". Tuy nhiên, thay vì chỉ trích sự sa sút của các cầu thủ, tâm điểm cơn thịnh nộ của ban lãnh đạo Lyon lại hướng về công tác trọng tài.

Tiền vệ đội trưởng Corentin Tolisso chia sẻ đầy cay đắng: "Tôi không muốn nói có thế lực nào chống lại Lyon, nhưng nhìn vào những sai lầm của trọng tài từ đầu mùa... Chúng tôi phải tự chiến đấu với chính mình, nhưng nếu phải chống lại cả trọng tài, mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn."

Mặc dù vậy, việc đổ lỗi cho trọng tài không thể che lấp được thực tế phũ phàng rằng lối chơi của Lyon đang gặp vấn đề. Trước sự áp sát tầm cao của Monaco, Lyon tỏ ra lúng túng trong khâu triển khai bóng, buộc thủ thành Dominik Greif phải thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài thiếu hiệu quả.

Sự kỳ vọng đặt lên vai Endrick – bản hợp đồng mượn từ Real Madrid – đang dần trở thành áp lực. Sau khởi đầu bùng nổ, tầm ảnh hưởng của tài năng trẻ người Brazil giảm dần. Kể từ tháng giêng tỏa sáng rực rỡ, anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng vào lưới Laval và Celta Vigo. Tại Ligue 1, ngoại trừ cú hat-trick vào lưới đội bét bảng Metz, Endrick vẫn chưa có thêm pha lập công nào. Thói quen dứt điểm ngay khi có bóng của anh đôi khi gây ra sự ức chế cho các đồng đội, cũng như khiến các cơ hội nhanh chóng vụt mất.

Điểm sáng hiếm hoi cho Lyon lúc này chính là sự trở lại của tiền vệ sáng tạo Pavel Sulc sau chấn thương. Sự kết nối giữa tuyển thủ Séc và Endrick trong bàn mở tỷ số trước Monaco cho thấy Lyon vẫn còn những quân bài chiến lược để xoay chuyển tình thế.

Việc bị loại khỏi các đấu trường cúp, ở khía cạnh tích cực, có thể giúp thầy trò HLV Paulo Fonseca dồn toàn lực cho mặt trận Ligue 1. Khi không còn phải phân phối sức lực với một đội hình thiếu bề dày lực lượng, Lyon chỉ còn một đấu trường duy nhất để căng sức, nếu không muốn viễn cảnh vắng bóng tại Champions League mùa tới trở thành hiện thực. Kỳ nghỉ quốc tế đến vào thời điểm phong độ đi xuống cũng là quãng nghỉ cần thiết để Lyon hồi phục sau một tháng ba tồi tệ.

QUANG ANH