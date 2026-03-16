Endrick bị chỉ trích vì phong độ sa sút tại Lyon

Endrick đã nhanh chóng hòa nhập khi chuyển đến Olympique Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid vào tháng giêng. Cầu thủ người Brazil đã không được trọng dụng tại Bernabeu, và việc rời đi để gia nhập Ligue 1 được thiết kế để đưa sự nghiệp của cầu thủ người Brazil trở lại đúng hướng.

Kế hoạch này đã bước đầu đúng hướng. Trong trận đấu thứ hai tại Ligue 1, Endrick đã lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp trong chiến thắng 5-2 trước FC Metz, đồng thời cũng ghi bàn trong các chiến thắng tại Cúp Quốc gia Pháp trước Lille OSC và Stade Lavallois.

Tuy nhiên tuần trăng mật không kéo dài. Bàn thắng cuối cùng của anh ấy ở Ligue 1 cũng chính là cú hat-trick trong trận đấu với Metz. Còn trên mọi đấu trường, Endrick chỉ mới giải cơn khát khi giúp Lyon cầm hòa Celta Vigo tại Europa League. Gần đây, cầu thủ người Brazil đã phải nhận nhiều chỉ trích về những lựa chọn của mình ở khu vực tấn công và thái độ ích kỷ khi cầm bóng.

Điều này diễn ra trong bối cảnh phong độ sa sút nói chung của Lyon, khi họ thua ba trong bốn trận gần nhất tại Ligue 1. Trận hòa với Paris FC đã giúp đội bóng tạm thời thoát khỏi chuỗi trận thua, nhưng màn trình diễn của Endrick khi vào sân từ băng ghế dự bị lại một lần nữa bị chỉ trích. Những tiếng la ó và huýt sáo xuất hiện mỗi khi Endrick cầm bóng, xuất phát từ chính cổ động viên Les Gones.

HLV Paulo Fonseca đã phải lên tiếng bảo vệ cầu thủ trẻ người Brazil: "Cậu ấy mới chỉ 19 tuổi. Mọi người có thể kỳ vọng rất nhiều ở cậu ấy, nhưng Endrick đã không được ra sân hơn một năm, và giờ cậu ấy gần như đáp ứng tiêu chuẩn được thi đấu trong mọi trận đấu. Khi mới đến, cậu ấy chơi ở cánh phải, nhưng rất khó để giúp cậu ấy hiểu được phương án tốt nhất khi di chuyển phía sau hàng phòng ngự đối phương. Cậu ấy luôn muốn có bóng, nhưng chúng tôi cũng muốn cậu ấy di chuyển phía sau hàng phòng ngự. Khi cậu ấy ghi bàn, mọi đánh giá rất tích cực. Nhưng khi cậu ấy không ghi bàn, cậu ấy lại chịu chỉ trích rất nặng nề. Điều đó không công bằng".

QUANG ANH